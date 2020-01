Kinostarts - Warner setzt Künstliche Intelligenz zur Vorhersage von Tops oder Flops ein

Ob ein Kinofilm zum Publikumshit wird und eine Menge Geld einspielt oder doch zum Kassengift wird, ist nicht immer voraussehbar. Sicherlich lassen sich schon erste Trends vor dem Release ermitteln, etwa mit Test-Screenings. Dennoch muss das Studio erst das Startwochenende in den Kinos abwarten, um sich sicher zu sein: Der Film wird ein Hit – oder halt nicht.

Das möchte Warner Bros. Pictures nun nicht mehr dem reinen Zufall überlassen und schließt eine Partnerschaft mit der Technik-Firma Cinelytic ab. Die haben ein neues intelligentes System entwickelt, das Daten und Analysen auswertet. Damit soll das Programm dem Studio eine fast hundertprozentige Prognose darüber abliefern, ob die neuste Filmidee ein Hit wird oder eher nicht. Künftig setzt man somit auf das Wissen eines Roboters, statt auf das eigene Einschätzungsvermögen wie in der vergangenen Jahre.

Was fast wie eine Verzweiflungstat aussieht, könnte jedoch die Zukunft des Filmemachens revolutionieren. Wahrscheinlichkeitsberechnungen mittels Künstliche Intelligenz und Algorithmen sind schon jetzt in vielen Bereichen Standard. Nun erobert die Idee auch den kreativen und künstlerischen Bereich.

„Das System kann in Sekundenschnelle berechnen, was ein Mensch in Bezug auf die allgemeine Bewertung von Filmen oder den Wert eines Stars in den vergangenen Tagen beurteilt hat. Es ist gut darin, große Datenmengen zu verarbeiten und Muster zu erkennen, die für Menschen nicht sichtbar wären. Aber für kreative Entscheidungen braucht man immer noch Erfahrung und Bauchgefühl", stellt Tobias Queisser von Cinelytic sein revolutionierendes Programm vor.