Awards - Die Gewinner der Golden Globes: Fans zeigen ihren Unmut darüber, dass Joker nahezu leer ausging

In der letzten Nacht wurden die 77. Golden Globe Awards in Los Angeles feierlich vergeben. Die Preisverleihung für die besten Film- und Serien-Produktionen des Jahres 2019 wartet mit einigen Überraschungen auf.

Awards Golden Globes 2019: Joker, Tarantino und Netflix sind Frontrunner bei Nominierungen

Nachdem im Vorfeld zahlreiche Netflix-Produktionen, wie etwa Martin Scorseses Mafiaepos „The Irishman“, gleich mehrfach nominiert worden, ging der Streaming-Dienst bei der Preisverleihung letztlich überraschend leer aus. Selbst der Meisterregisseur musste sich gegenüber der Konkurrenz geschlagen geben. Gewinner des Abends sind andere: Sam Mendes mit seinem Kriegsdrama „1917“ und Quentin Tarantinos Once Upon A Time in Hollywood mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio.

Zu den großen Favoriten zählte vor allem der Joker-Film von Todd Phillips, den viele schon als besten Film des Jahres sahen. Doch die Jury der Hollywood Foreign Press Association entschied sich stattdessen für das Kriegsdrama von Sam Mendes als großen Gewinner des Abends.

Wenigstens Joaquin Phoenix erhält für seine Darstellung als Joker einen wohlverdienten Golden Globe Award überreicht. Dass der DC-Film bei der Preisverleihung so wenig Beachtung fand, sorgt vor allem unter den vielen Fans für Unzufriedenheit, die auf Twitter ihren Unmut Luft machen. Vielen bleibt noch die Hoffnung, dass der Film bei der anstehenden Oscar-Verleihung mehr Glück hat:

#JOKER got snubbed from best picture but it won in 2 other categories that it fully deserved.

Congrats to Joaquin Phoenix and @hildurness for both bringing something truly special to this film. Joaquin with his performance and Hildur with her score



Best CBM of the last decade. pic.twitter.com/7QeAOP90sR