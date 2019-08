gamescom 2019 - Die letzten Gewinner des gamescom Awards stehen fest

Nun stehen die letzten Gewinner der diesjährigen gamescom Awards fest. Am gestrigen Tag wurden die Preisträger der letzten offenen Kategorien verkündet.

Noch sechs weitere Jury- und vier Fan-Kategorien galt es am letzten Tag der gamescom 2019 mit einem Award auszuzeichnen. Bereits am Montag zur gamescom Opening Night Live erfolgten die ersten Gewinner-Bekanntgaben.

Wer in den letzten Tagen die Experten und Messebesucher noch von sich überzeugen konnte und einen der begehrten gamescom Awards mit nach Hause nehmen konnte, haben wir im Folgenden für euch aufgeführt.

Das sind die Gewinner des gamescom awards 2019

Einen der Hauptsiege errang wohl Sony Interactive Entertainment mit dem von Media Molecule entwickelten Titel „Dreams“, der mit dem Best of gamescom Award ausgezeichnet wurde. Den absoluten Fan-Liebling der Vorfreude bildet „Borderlands 3“. Zum Sieger des in diesem Jahr neu hinzugefügten HEART OF GAMING-Awards wurde das Thema Diversität und Zugänglichkeit auf der gamescom gekürt.

Kategorie: Best of gamescom (Jury-Kategorie)

Best of gamescom

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Kategorie: Genre (Jury-Kategorie)

Best VR / AR Game

Marvel’s Iron Man, Sony Interactive Entertainment

Best Hardware / Technology

Xbox Elite Wireless Controller Series 2, Microsoft

Best Multiplayer Game

Borderlands 3, 2K

Best Ongoing Game

Monster Hunter World: Iceborne, Capcom Entertainment

Kategorie: Consumer awards (Fan-Kategorie)

Best Booth

Indie Arena Booth, Super Crowd Entertainment

Best eSports Experience

Super Smash Bros. Ultimate gamescom 2019 Invitational, Nintendo

Best Streamer/Let's Player

PietSmiet

gamescom "Most Wanted" Consumer Award

Borderlands 3, 2K

Kategorie: gamescom global awards (Jury-Kategorie)

Best Games Company

THQ Nordic

HEART OF GAMING Award

Diversität mit Fokus auf Barrierefreiheit (Accessibility)

Kategorie: gamescom Indie award (Jury-Kategorie)

gamescom Indie award

El Hijo, Honig Studios

Kategorie: Best of CAMPUS (Jury-Kategorie)

Best of CAMPUS

Super Size Hero, Filmakademie Baden-Württemberg