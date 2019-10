Game of Thrones - Prequel wird eingestellt: Bloodmoon kommt nun doch nicht

Medienberichten zufolge hat HBO das „Game of Thrones“-Prequel „Bloodmoon“ eingestellt. Noch bevor die Produktion der Serie überhaupt begann, soll der Stecker gezogen worden sein.

Das Drama rund um Game of Thrones geht weiter – wenn auch anders, als erwartet. Nun wurde das unter dem Titel „Bloodmoon“ angekündigte Prequel noch vor dem Start der Produktion durch HBO eingestellt.

Die Vorgeschichte zu „Game of Thrones“, verfasst von Jane Goldman und besetzt mit Naomi Watts in der Hauptrolle, wird somit nicht mehr kommen. Goldman selbst teilte die Nachricht der Crew mit.

Die Geschichte der Weißen Wanderer

Das Prequel wurde von „A Song of Ice and Fire“-Autor George R.R. Martin konzipiert und spielt tausende Jahre vor „Game of Thrones“. Ein großer Fokus sollte auf die Entstehung der Weißen Wanderer gelegt werden. Zugegeben: Angesichts der desaströsen achten Staffel wäre diese Geschichte nicht sonderlich spannend geworden.

HBO beantragte im Juni 2018 eine Pilotfolge, die in diesem Jahr abgedreht wurde. Das Ergebnis scheint die Verantwortlichen jedoch nicht sonderlich überzeugt zu haben. Ein anderer Pilot befindet sich hingegen noch in Arbeit und spielt 300 Jahre vor der Serie, fokussiert sich aber gänzlich auf den Anfang des Endes vom Haus Targaryen.

Probleme bei der Produktion

Das von Goldman verfasste Prequel befand sich in einer aufwändigen und langen Postproduktion, wobei mehrere Teile gänzlich überarbeitet werden mussten, da der erste Eindruck bei HBO nicht sonderlich gut ankam. Laut Deadline kursieren Gerüchte über nicht näher spezifizierte Probleme bei der Produktion.

Unklar bleibt, wie es nun mit dem Universum weitergehen soll – denn von den einst fünf beauftragten Prequels verschwinden immer mehr von der Bildfläche. Selbiges tritt im Übrigen auf die langjährigen und inzwischen stark kritisierten „Game of Thrones“-Showrunner zu:

