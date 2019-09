Game of Thrones - Neue Prequel-Serie soll Vorgeschichte der ersten Targaryens erzählen

© HBO - „Game Of Thrones“

Neben dem ersten Spin-off zur Serie „Game Of Thrones“, „Bloodmoon“, soll bereits eine zweite Prequel-Serie in der Planung sein. Diese soll die Vorgeschichte der ersten Targaryens erzählen.

Obwohl das Finale zu Game Of Thrones bereits einige Monate zurückliegt, ist HBO noch lange nicht mit dem Material von Buchautor George R. R. Martin fertig. Neben der ersten offiziellen Spin-off-Serie, die den Arbeitstitel „Bloodmoon“ trägt, wird bereits über ein zweites Prequel gemunkelt. Dieses soll sich um die ersten Targaryens gehen und ihre Vorgeschichte erzählen.

Der Tanz der Drachen

Wahrscheinlich hat keine Familie in Westeros eine tragischere und brutalere Vorgeschichte als die Targaryens. Denn nicht nur Daenarys und ihr Vater, der Irre König Aerys, sondern ein Großteil der Familie, haben in der Vergangenheit Westeros Geschichte mit Feuer und Blut bestückt. Diese Ereignisse will HBO jetzt offiziell zur Serie machen.

Offiziell bestätigt ist zwar noch nichts, doch laut Entertainment Weekley soll HBO kurz vor der Ankündigung einer neuen Prequel-Serie stehen. Deren Insidern zufolge, soll sich die Handlung um die Ereignisse des Tanz der Drachen drehen, der einen Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Teilen der Targaryen-Familie auslöste.

Feuer und Blut

Das Spin-off soll ganze 170 Jahren vor der Handlung der Hauptserie stattfinden und verspricht einen weiteren Thronenkrieg und vor allem eins: mehr Drachenaction. Basierend auf dem neuen Buch von George R. R. Martin, „Fire and Blood“, hätten die Serienmacher erneut einiges an Vorlage für die neue Show.

Interessant wäre es, Daenarys Vorfahren endlich einmal zu Gesicht zu bekommen. In der originalen Serie nur angedeutet, machen die Geschwister Aegon, Visenya und Rhaenys die Legende der Familie Targaryen aus und waren die berühmtesten (und gefürchtesten) Drachenreiter in ganz Westeros. Einen offiziellen Titel gibt es noch nicht zur Serie, wir hoffen also bald nähere Informationen zur neuen Serie zu erhalten.