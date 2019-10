Game of Thrones - HBO kündigt neue Prequel-Serie House of the Dragon über die Targaryens an

Fans von „Game of Thrones“ können aufatmen: Nachdem das erste Spin-off „Bloodmoon“ mit Naomi Watts eingestellt wurde, erhält nun die zweite geplante Prequel-Serie den Zuspruch. Ein Titel steht mit „House of the Dragon“ auch schon fest.

Die Welt von Westeros wächst: Nach dem Abschluss der Erfolgsserie Game of Thrones mit der achten Staffel kündigte der US-Sender bereits vor einiger Zeit weitere Serien als Spin-offs an. Geplant sind bislang ausschließlich Prequel-Serien über die Vorgeschichte von George R. R. Martins „Das Lied von Eis und Feuer“-Saga.

Die erste Prequel-Serie „Bloodmoon“ mit Naomi Watts hat HBO nun überraschend wieder eingestellt, nachdem die bereits abgedrehte Pilotfolge dem Sender wohl nicht gefallen hat. Dafür erhält nun die zweite geplante Prequel-Serie grünes Licht.

Game of Thrones Prequel wird eingestellt: Bloodmoon kommt nun doch nicht

Haus Targaryen und ihre Drachen wird verfilmt

HBO bestätigt offiziell die Produktion der neuen Spin-off Serie namens House of the Dragon. Die Handlung spielt rund 300 Jahre vor dem Serienhit und stellt das Haus Targaryen und ihre Drachen in den Mittelpunkt der Handlung. Darin erfahren wir mehr über die Entstehung des Eisernen Throns und die Herrschaft der Targaryens über Westeros. Als Vorlage dient Martins neustes Werk „Fire & Blood“. Der Buchautor selbst ist auch diesmal wieder maßgeblich an der Entwicklung der Serie beteiligt.

Game of Thrones Neue Prequel-Serie soll Vorgeschichte der ersten Targaryens erzählen

Verantwortlich für die Umsetzung sind Autor Ryan Condal („Colony“) und Regisseur Miguel Sapochnik als Showrunner und Produzenten der Serie. Sapochnik hat bereits „Die Schlacht der Bastarde“ für die Original-Serie gedreht und wurde dafür mit einer Emmy-Auszeichnung belohnt. Auch die viel zu dunkel ausgefallene Folge „The Long Night“ aus der finalen Staffel stammt von ihm.

Für die neue Serie „House of the Dragon“ wird er nun die Pilotfolge neben weiteren Folgen in Szene setzen. Geplant ist zunächst eine Staffel mit 10 Episoden. Bei Erfolg dürfte eine Verlängerung um weitere Staffeln nichts im Wege stehen. Jedoch steht zu diesem Zeitpunkt noch keine Besetzung fest.