DOOM - Klassiker Doom 64 erscheint für die Nintendo Switch

Die Nintendo Direct vom 04. September hatte nicht nur Informationen zu neueren Titeln wie Super Smash Bros. Ultimate oder Overwatch (Portierung auf die Nintendo Switch) im Gepäck. Wie unter anderem bekanntgegeben wurde, wird zudem ein Klassiker der First-Person Shooter für die Nintendo Switch zurückkehren.

Super Smash Bros. Ultimate Kein Ende in Sicht: Zusätzliche DLC angekündigt

Es wird das erste Mal seit dem Jahr 1997 sein, dass wir erneut in den Genuss von DOOM-Klassikers „DOOM 64“ kommen dürfen. Die Ankündigung machte Pete Hines, Senior Vice President von Bethesda, der sogleich den 22. November dieses Jahres als offizielles Veröffentlichungsdatum des Titels bestätigte. Darüber hinaus gab er zu verstehen, dass wir alle Level des Originals zu Gesicht bekommen werden.

DOOM 2016 als DOS-Version? So sähe das Remake vor 25 Jahren aus

Mysteriös hingegen präsentiert sich eine Antwort des offiziellen DOOM-Twitter-Accounts. Auf die Nachfrage, ob der Titel auch auf anderen Plattformen erscheinen würde, antwortete man nur mit: „Das wäre toll“. Klingt ein bisschen nach Geheimniskrämerei. Ob tatsächlich etwas dahintersteckt, bleibt abzuwarten.

„DOOM 64“ ist erstmals 1997 unter dem Banner von Midway Games exklusiv für die Nintendo 64 erschienen. Storytechnisch ist der Titel nach den Ereignissen von „DOOM 2“ angesiedelt.

DOOM 64, the Nintendo 64 classic, comes to #NintendoSwitch on 11/22. #NintendoDirect pic.twitter.com/kKLGUgSgAw