The Division 2 - Liefert ein Easter-Egg Hinweis auf das Setting des nächsten Assassin’s Creed?

Wer genau hinschaut, kann in Ubisoft-Spielen zahlreiche Easter-Eggs finden. Jetzt ist ein Spieler in The Division 2 auf einen Hinweis gestoßen, der das Setting des nächsten Assassin’s Creed verraten haben könnte.

Assassin’s Creed mit Wikinger-Setting?

Easter-Eggs haben in Spielen von Ubisoft eine lange Tradition. Erinnert ihr euch noch an den Hinweis auf ein Science-Fiction-Spiel in „Watch Dogs 2“? „Pioneer“, so der Name des Spiels, befindet sich tatsächlich in Entwicklung, auch wenn es sich dabei nun offenbar um einen kooperativen Multiplayer-Shooter handelt.

Auch „Assassin’s Creed Odyssey“ steckte voller Geheimnisse, beispielsweise fanden Spieler Hinweise in dem Action-Rollenspiel, die auf ein neues Splinter Cell hindeuten könnten. Verrät uns ein Poster in „The Division 2“ nun möglicherweise das Setting des nächsten „Assassin’s Creed“?

Wiki-Nutzer AlifMorrisonudin veröffentlichte ein Bild des Posters, auf dem ein Soldat zu sehen ist, der den Edenapfel in der Hand hält – ein Markenzeichen der „Assassin’s Creed“-Reihe. Darüber befindet sich die Überschrift namens Valhalla, was zusammen mit dem Wikinger-Helm des Soldaten auf ein nordisches Setting hindeuten könnte.

Wer sich ein wenig mit der Historie von „Assassin’s Creed“ auskennt, wird sich an den zweiten Serienteil erinnern. Darin wurde die nordische Göttin Idun erwähnt, die den Göttern Macht und Sterblichkeit durch goldene Äpfel verleiht – die Edenäpfel. Ein nordisches Setting für einen künftigen Serienteil ist also nicht ganz abwegig. Die rot-weiße Kleidung des Soldaten auf dem Poster erinnert zudem stark an die Tracht der Assassinen.

Gerüchte um einen Ableger im Zeitalter der Wikinger halten sich jedoch bereits seit Jahren hartnäckig. Michele Nucera, Concept Artist bei Ubisoft in Mailand hat vor drei Jahren ein entsprechendes Artwork unter dem Titel „Assassin’s Creed Ragnarok“ bei ArtStation hochgeladen, kurz darauf jedoch wieder gelöscht. Doch Anfang 2018 wurde dasselbe Bild erneut hochgeladen, diesmal jedoch unter dem Namen Viking Hell.

2 years ago, an artwork by Michele Nucera (concept artist at Ubisoft Milan) was posted (likely fan art), titled "Assassin's Creed Ragnarok". The artworks was removed and re-uploaded again, 17 hours ago as "Viking Hell". What do you think of a Viking setting for a future AC? pic.twitter.com/iVIeVACYVY — The Codex (@TheCodexNetwork) 5. Februar 2018

Angeblich soll der nächste Ableger der Meuchelmörder-Reihe bereits im Jahr 2020 für PlayStation 5 und Xbox Scarlett erscheinen und auf den Namen „Assassin’s Creed Legion“ hören. Dieser soll euch zurück ins antike Rom führen. Mit Cassius und Lucia soll es abermals zwei Protagonisten geben, während der kommende Teil noch tiefgreifendere RPG-Elemente bieten soll.