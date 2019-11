Disney Plus - Streaming-Dienst kommt Ende März 2020 nach Deutschland

Es ist offiziell: Der neue Streaming-Dienst Disney Plus kommt am 31. März 2020 nach Deutschland. Dann endlich dürfen wir auch die neue Serie „Star Wars: The Mandalorian“ neben weiteren Filmen und Serien von Disney und Marvel sehen.

Am 12. November geht der neue Streaming-Dienst Disney Plus in den USA an den Start. Auch unsere Nachbarn, die Niederlanden kommen zeitgleich in den Genuss, die Fülle an Filmen und Serien zu sichten, einschließlich Produktionen aus dem Hause Marvel, Star Wars und Pixar.

Jetzt endlich steht der Starttermin für Deutschland fest: Ab dem 31. März 2020 steht Disney Plus auch hierzulande zur Verfügung. Weitere Länder sind Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Der Rest von Europa und der Welt sollen noch folgen.

Ein konkreter Preis wurde bislang noch nicht genannt. In den USA kostet Disney Plus zum Launch 6,99 Dollar pro Monat, das dürfte ein Preis von 6 bis 7 Euro für Deutschland entsprechen.

Schon jetzt steht fest, welche Filme und Serien zum Launch angeboten werden. Erst kürzlich hat Disney eine umfangreiche Liste aller 600 Filmen und Serien zum Launch vorgestellt. Neben einer Fülle an neuen und klassischen Produktionen, gehören vor allem neue eigene TV-Serien wie The Mandalorian oder Obi-Wan Kenobi aus dem „Star Wars“-Universum dazu. Hinzu kommen neue TV-Serien wie „Loki“, „WandaVision“ oder „Hawkeye“ aus dem Marvel Cinematic Universe, ergänzend zu den vielen Kinofilmen.

Ersten Informationen nach wird es, im Gegensatz zu Netflix oder Amazon Prime, kein wechselndes Angebot mit lizenzierten Titeln geben. Vielmehr setzt Disney Plus ausschließlich auf eigene Produktionen, die den Kunden immer und jederzeit zur Verfügung stehen. Angereichert wird die umfangreiche Auswahl mit neuen Kinofilmen und Eigenproduktionen, die exklusiv auf dem Streaming-Dienst angeboten werden. Allein im ersten Jahr wird es über 25 neue Serien und mehr als 10 neuen Filmen geben.