Disney Plus - Streaming-Dienst wird kein wechselndes Angebot haben

Der Launch des Streaming-Dienstes Disney Plus steht in den USA und Kanada vor der Tür. Der Service wird jedoch eine andere Methode anwenden, als wir es von Netflix und Co. gewohnt sind.

Der offizielle Launch von Disney Plus ist zwar weniger als eine Woche hin, für uns deutsche Streaming-Liebhaber bedeutet das allerdings leider wenig. In Deutschland wird der neue Streaming-Dienst erst frühestens Anfang 2020 verfügbar sein. Kurz vor Start gibt es aber trotzdem interessante Neuigkeiten, die Disney Plus von Netflix und Co. abheben wird.

Kein wechselndes Angebot

Wir von PlayCentral informieren euch monatlich über das wechselnde Angebot von Netflix und Co., um euch immer auf dem aktuellsten Stand der verschiedenen Filme und Serien der Streaming-Dienste zu halten. Dies ist auch nötig, denn durch die ablaufenden Lizenzen der nicht-originalen Titel findet ein ständiger Wechsel von verfügbarem Film- und Seriencontent auf den Streaming-Diensten statt.

Disney Plus wird dies aber anders handhaben. In einem Interview mit ComicBook.com sprach ein Insider über die Beständigkeit des Programmes, welches durch das Fehlen von lizenzierten Titeln gesichert ist:

„Es wird kein rotierendes Angebot von lizenzierten Filmen monatlich geben. Auf Disney+ werden beliebte Klassiker im permanenten Stream ihr Zuhause finden, inklusive Schneewittchen, Pinocchio, Cinderella, Das Dschungelbuch, Die kleine Meerjungfrau und Der König Der Löwen [...].“

Für alle Menschen, die sich in Zukunft kein Abonnement für Disney Plus holen möchten, gibt es aber auch gute Neuigkeiten. Gerüchten zufolge sollen durch eine Vereinbarung mit Netflix einige Disney-Titel ab 2026 wieder auf dem Streaming-Dienst verfügbar gemacht werden. Diese Informationen sind aber noch nicht offiziell bestätigt.