Star Wars - The Mandalorian: Neuer Trailer verspricht epischen Serienstart

„The Mandalorian“ startet in weniger als zwei Wochen auf Disney Plus. Ein neuer Trailer verspricht einen epischen Serienstart.

Bald ist es soweit! Naja, zumindest für einige glückliche Star Wars-Anhänger in Amerika. Denn am 12. November geht nicht nur der neue Streaming-Service Disney Plus ins Rennen, sondern ebenso die erste Folge von „The Mandalorian“. Kurz vor Serienstart haut Disney noch einmal einen neuen Trailer für die Serie raus, der unsere Fanherzen höherschlagen lässt.

Epische Szenen

Genau wie der erste Trailer, verrät die mehrminütige neue Vorschau nicht viele Handlungsdetails. Neben bereits bekannten Szenen, großartigen Kulissen und epischen Kämpfen offenbart der Trailer jedoch erstmals die Stimme des Mandalorian. Viel sagt er nicht, doch ist ganz eindeutig die Original-Stimme von Schauspieler Pedro Pascal („Game Of Thrones“) rauszuhören.

Spielen soll die Handlung zwischen den Ereignissen von „Die Rückkehr der Jedi“ und „Das Erwachen der Macht“ und wird dem Alleingänger folgen, der bis an den Rand der Galaxie reist, um seiner Berufung als Kopfgeldjäger nachzugehen. Zwar gibt es keine offizielle Bestätigung, Gerüchten zufolge dreht sich die Geschichte allerdings um die Nachwirkungen des galaktischen Bürgerkrieges und den Einfluss, den dieser auf das Star Wars-Universum ausübt.

Wann startet die Serie in Deutschland?

„The Mandalorian“ startet mit dem Launch von Disney Plus am 12. November 2019 in den Vereinigten Staaten und Kanada. Weiterhin steckt Disney in das Projekt mehr als 120 Millionen US-Dollar, eine zweite Staffel ist bereits in Planung.

In den Hauptrollen sind Pedro Pascal („Narcos“), Gina Carano („Deadpool“), Nick Nolte („Warrior“), Werner Herzog („Invincible“), Giancarlo Esposito (Gus von „Breaking Bad“), Carl Weathers („Rocky“), Emily Swallow („Supernatural“) und Omid Abtahi („American Gods“) zu sehen.

Wann es einen deutschen Serienstart geben wird, ist bisher unklar und kann sich bis ins Frühjahr 2020 ziehen, wenn Disney Plus auch hier an den Start gehen soll. Bis dahin dürfen wir uns auf den Release von Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers am 18. Dezember 2019 freuen. Den neuen Trailer zu „The Mandalorian“ könnt ihr euch hier anschauen: