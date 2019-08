Disney Plus - Die Rückkehr ist offiziell: Ewan McGregor als Kenobi bei Disney Plus

Es ist in trockenen Tüchern: Auch wenn ein offizieller Titel fehlt, so wissen wir mit Gewissheit, dass wir Ewan McGregor erneut in der Rolle des Obi-Wan Kenobi sehen werden. Alle bisherigen Informationen in unserer Kurzübersicht.

Die Spekulationen hielten sich jahrelang, nun sind es offiziell keine Gerüchte mehr: Ewan McGregor schlüpft erneut in die Rolle des Obi-Wan Kenobi und wird das Lichtschwert in einer brandneuen Disney Plus-Serie schwingen.

Alle bisherigen Informationen

McGregor war persönlich bei der Ankündigung zugegen und freute sich sichtlich, dass er Kenobi erneut spielen darf. Die Drehbücher sind alle geschrieben, bezüglich Details halten sich die Verantwortlichen aktuell aber eher noch bedeckt.

Grundsätzlich wird die Serie acht Jahre nach den Ereignissen von „Episode III: Die Rache der Sith“ ansetzen. Kenobi hat sich zu diesem Zeitpunkt auf den Wüstenplaneten Tattooine zurückgezogen, um den jungen Luke Skywalker aus sicherer Entfernung vor dem Imperium zu beschützen.

Rein organisatorisch löst der achtjährige Zeitsprung auch viele Probleme bei der Integration der Serie in den bisherigen Zeitstrang. McGregor ist zwar 2005 das letzte Mal in die Rolle des Kenobi geschlüpft, wird sich dennoch nicht unbedingt sechs Jahre jünger machen müssen, um dem gealterten Kenobi zu entsprechen. Darüber hinaus bedeuten acht Jahre, dass Luke Skywalker zu diesem Zeitpunkt noch ein Kind ist und daher, sollte dieser eine wichtige Rolle spielen, problemlos mit einem neuen Schauspieler besetzt werden kann.

Ein offizieller Starttermin steht aus, die Dreharbeiten sollen aber bereits kommendes Jahr beginnen.

© Disney / Star Wars