Cyberpunk 2077 - Aktuelle Version soll sich stark von der E3-Präsentation unterscheiden

Seit der E3 2018 soll sich „Cyberpunk 2077“ richtig gewandelt haben. Die Entwickler arbeiten ohne Unterlass daran, ihr Open-World-Baby weiter voranzubringen. Aktuell gehen sie sogar so weit und behaupten, dass die aktuelle Version sich ziemlich stark von dem unterscheidet, was wir in der Demo gesehen haben.

Jeder Fitzel, der zu Cyberpunk 2077 im Netz kursiert, wird von den Fans haarklein analysiert. Denn der Hype um das neue Projekt der „Witcher“-Macher bei CD Projekt Red ist gigantisch. Die Demo im vergangenen Jahr, die im Rahmen der E3 erschienen ist, hat ihr Übriges dazu beigetragen. Quest Director Mateusz Tomaszkiewicz hat gegenüber der Seite AreaJugeones (via Reddit) verraten, dass sich „Cyberpunk 2077“ seither stark verändert hat.

„Wir polieren immer weiter und denken darüber nach, wie wir das Spiel noch interessanter machen können, wie das Gameplay noch cooler wird. Die Demo im letzten Jahr war da nur ein kleines Fragment des eigentlichen Spiels. Es war kein klares Bild zu erkennen, wie diese das Spiel in eine offene Welt und damit in einen größeren Zusammenhang rückt.“ „Es gibt eine Menge, was wir noch nicht gezeigt haben und eine Menge Dinge, an denen wir noch arbeiten. Ich würde sagen, dass sich das Spiel aktuell ziemlich von dem unterscheidet, was wir im vergangenen Jahr gezeigt haben, aber es gibt eine Menge Details, an denen wir aktuell noch feilen.“

In welchen Bereichen „Cyberpunk 2077“ verändert wurde? Das behält der Entwickler für sich. Wir dürfen indes weiter darauf hoffen, dass wir in diesem Jahr auf größeren Gaming-Messen einen weiteren Einblick in die Welt von „Cyberpunk 2077“ erhalten. Selbst dann, wenn es dazu keinen Release-Termin gibt.