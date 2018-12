Ancestors - Spiel des Assassin’s Creed-Schöpfers als Weltpremiere auf den Game Awards 2018

Ancestors: The Humankind Odyssey, das neue Spiel des Assassin’s Creed-Schöpfers Patrice Désilets, präsentiert sich auf den Game Awards 2018 erstmals in einem Gameplayvideo. Im Anschluss wird der Entwickler sein neues Spiel in einem GameSpot-Livestream umfangreich vorstellen.

Im April 2015 kündigte der ehemals für Ubisoft tätige Entwickler Patrice Désilets sein neuestes Spiel mit dem Namen Ancestors: The Humankind Odyssey offiziell an. Dreieinhalb Jahre später gibt es noch immer keine handfesten Infos oder Bilder zum Spiel, was sich allerdings bereits in wenigen Tagen ändern wird.

Ancestors Gameplay auf den Game Awards

Die Game Awards 2018, die am 07. Dezember um 2:30 Uhr deutscher Zeit in Los Angeles stattfinden, mausern sich langsam aber sicher zur spannendsten Spieleveranstaltung des Jahres. Immerhin hat Veranstalter Geoff Keighley zahlreiche Weltpremieren und neue Trailer versprochen.

Auch das neue Spiel vom Assassin’s Creed-Schöpfer wird auf der Preisverleihung erstmals in bewegten Bildern zu sehen sein. Ancestors: The Humankind Odyssey will ein Action-Adventure der besonderen Art werden, doch nach der großen Ankündigung im April 2015 wurde es ziemlich ruhig um das Spiel.

Bis jetzt, denn wie die Entwickler von Panache Digital auf Twitter verkünden, wird man das Spiel auf den Game Awards 2018 erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. In einem umfangreichen Livestream der Kollegen von GameSpot will Patrice Désilets weitere umfangreiche Gameplay-Eindrücke präsentieren.

It's now time for @AncestorsGame to come out of the shadows. Watch @thegameawards this Thursday and tune into @GameSpot's livestream after the show for an extended gameplay session with @PatriceDez pic.twitter.com/HsSIDq9xNY — Panache DigitalGames (@PanacheDGames) 3. Dezember 2018

Ancestors Nach Assassin's Creed ist es Zeit für ein neues Abenteuer

Was für ein Spiel Ancestors: The Humankind Odyssey nun wird, ist bislang noch vollkommen unklar. Zur Ankündigung hieß es lediglich, dass das Spiel in mehreren Episoden erzählt und veröffentlicht werden soll. Es soll grundlegend die „großen Momente der Menschheit“ thematisieren.