Sony: PlayStation 6 kommt vermutlich nicht vor 2028

Laut kürzlich veröffentlichten Dokumenten erwarten Sony und Microsoft keine Next Gen-Konsolen vor 2028. Dieser Annahme liegt eine Diskussion bezüglich der geplanten Activision-Übernahme seitens Xbox zugrunde.

Die laufenden Untersuchungen der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) haben ergeben, dass sich der anstehende 68,7 Milliarden Dollar-Deal zwischen Activision Blizzard und Microsoft auch auf Sony und vor allem die PlayStation auswirken könnte.

CMA: Activision-Deal würde Sonys Wettbewerbsfähigkeit schwächen

Gegenstand der Erörterung sei vornehmlich Activisions Call of Duty-Reihe, die durch die Fusion Eigentum von Microsoft werden würde. Demzufolge würde die Spielreihe zukünftig ein Xbox-Exclusive werden. Der CMA äußerte seine Bedenken, bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit von PlayStation:

„Diese Auswirkungen werden wahrscheinlich besonders bei der Einführung der nächsten Konsolengeneration spürbar sein, bei der Spieler neue Entscheidungen darüber treffen, welche Konsole sie kaufen sollen“.

Microsoft verteidigt diese Aussage und hält fest, dass die Konsolen der nächsten Generation noch in großer Entfernung lägen und die Auswirkungen des Activision-Deals rein Spekulativ seien.

So merkt der Konzern an, dass einige Spieler*innen zwar über einen Konsolenwechsel nachdenken könnten, dieses Ereignis (Einführung von Next Gen-Konsolen) jedoch „nur alle acht Jahre stattfinden“ würde. „Die neue Konsolengeneration wird frühestens im Herbst 2028 erwartet“, so Microsoft.

Microsoft schlägt einen Sony Deal vor

Aus dem Dokument geht außerdem hervor, dass Microsoft Sony angeboten habe, bis 2027 über die CoD-Spiele zu verfügen. Allerdings nur „solange das Sinn macht“. Die Einführung der PlayStation 6 könnte somit zum Verlust der Acitivision-Titel („Call of Duty“ ect.) führen.

„Wenn SIE die nächste Generation ihrer PlayStation-Konsole auf den Markt bringt (was wahrscheinlich um [geschwärzt] der Fall sein wird), hätte sie den Zugang zu ‘Call of Duty’ und anderen Activision-Titeln verloren, was sie extrem anfällig für einen Wechsel der Verbraucher und eine anschließende Verschlechterung ihrer Wettbewerbsfähigkeit machen würde.“

Welche Bedeutung hat das für die PlayStation 6?

Microsoft hat Sony also angeboten, bis einschließlich 2027 über Games von Activision zu verügen. Dies würde laut Sony jedoch eine neue Konsolengeneration ausschließen, was zur Vermutung führt, dass wir vor 2028 nicht mit einer PS 6 rechnen dürfen.

Gerüchten zufolge arbeitet Sony allerdings bereits an einer schlanken Version seiner PS5, die schon im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll. Ob und wann eine PS 5 Pro erscheinen wird, kann man bisher nur mutmaßen.