Die Sims 4 schenkt euch im neuen Update 21 Items zum 21. Geburtstag

Nachdem die Sims-Reihe im letzten Jahr ihren runden Geburtstag feierte, ist in diesem Jahr die süße 21 dran! Ja, die allseits beliebte Lebenssimulation feiert im Jahr 2021 bereits sein 21. Jubiläum und schenkt euch passend dazu insgesamt 21 neue Items für das aktuellste Sims 4!

Die Sims 4: Kostenlose Möbel, Rezepte und CAS-Inhalte

Schon am 4. Februar war der offizielle Geburtstag von „Die Sims 4“, doch erst jetzt finden die Gratis-Objekte via Update in das Spiel. Neun kreative Mitglieder der Sims-Community haben sich mit ihren Items in dem Game verewigt. Unter dem kostenfreien Content befinden sich folgende Dinge:

Küchenmöbel-Set von HeyHarrie

von HeyHarrie Kleinkinder-Outfits von peachyfaerie

von peachyfaerie Make-Up von storylegacysims

von storylegacysims Schlafzimermöbel-Set von peacemaker_ic

von peacemaker_ic Krähenfüße im CAS von Luumia

im CAS von Luumia Verschiedene Rezepte von icemunmun

von icemunmun Make-Up von grimcookies

von grimcookies Jeans und Oberteil von AHarris00Britney

von AHarris00Britney Strick-Kopfbedeckung von FeralPoodles

Diese Gegenstände bekommt ihr nun zum Geburtstag von Sims 4 geschenkt. © EA/Maxis

Wie erhalte ich die neuen Inhalte? Ladet euch einfach das aktuellste Update vom 25. Februar für die PC- oder Konsolenversion eures Spiels herunter und schon habt ihr nicht nur ein paar Bug-Fixes erhalten, sondern auch die Geburtstagsobjekte.

In diesem Sinne wurden die Ersteller der 21 Gegenstände gefragt, wie ihre Schöpfungen überhaupt zustande gekommen sind und was sie mit ihnen verbinden. Die Antworten dazu könnt ihr in aller Ausführlichkeit auf dem Sims 4-Blog nachlesen.