Sieben spannende The Last of Us Easter Eggs die in der HBO-Serie fehlen

Die Welt von The Last of Us ist voller kleiner Details, die das Spielerlebnis bereichern. Diese sogenannten Easter Eggs sind in jedem Winkel des Spiels versteckt und bieten zusätzliche Geschichten und Anspielungen für aufmerksame Spieler. Während die HBO-Serie einige dieser Details zum Leben erweckt, bleiben andere in der Adaption auf der Strecke. Hier sind sieben Easter Eggs aus dem Spiel, die es nicht in die Serie geschafft haben.

Sarahs Foto

Warum fehlt Sarahs Foto in der Serie? Im Videospiel erhält Joel ein Foto seiner verstorbenen Tochter Sarah von seinem Bruder Tommy, was ihm hilft, seinen Verlust zu verarbeiten. In der Serie fehlt dieses emotionale Moment, da sich Joels Besuch bei Tommy mehr auf Ellies Immunität konzentriert als auf seine persönliche Trauerbewältigung.

Dunder Mifflin Büro

Welche ikonischen Orte aus dem Spiel wurden in der Serie weggelassen? Im Remake des Spiels kann der Spieler ein Büro entdecken, das dem von Dunder Mifflin aus der Serie „The Office“ ähnelt. Diese Anspielung ist in der Serienversion nicht vorhanden, da Pittsburgh durch Kansas City ersetzt wurde und die entsprechenden Büroräume fehlen.

Videospiel-Referenzen

Welche Videospiel-Anspielungen fehlen in der Serie? Das Spiel enthält viele Hommagen an andere PlayStation-Titel und Spiele von Naughty Dog, wie Figuren aus „Jak und Daxter“ und Elemente aus „Uncharted“. Die Serie reduziert diese Referenzen stark, obwohl kleine Details wie Tess‘ Feuerzeug an Naughty Dogs Einfluss erinnern.

Der erste Bloater

Warum taucht der Bloater in der Serie später auf? Im Spiel müssen sich Ellie und Joel einem Bloater stellen, während sie in einer Schule nach einer Autobatterie suchen. In der Serie wird dieser Konflikt umgangen, da Bill und Frank bereits verstorben sind und ein fahrbereites Auto hinterlassen haben, wodurch der Bloater erst später auftritt.

Der Hase

Welche Jagdszene wurde in der Serie verändert? Im Spiel jagt Ellie ein Kaninchen, als Joel verletzt ist, was ein denkwürdiges Ereignis darstellt. In der Serie hingegen jagt sie ein Reh, was sie zu David führt. Diese Änderung nimmt der Serie ein weiteres ikonisches Bild aus dem Spiel.

Ellies Schwimmfähigkeiten

Warum wird Ellies Schwimmtraining in der Serie nicht thematisiert? Im Spiel lernt Ellie unter Joels Anleitung schwimmen, eine wichtige Fähigkeit, die im zweiten Teil des Spiels weiterentwickelt wird. Die Serie erwähnt jedoch weder ihre Angst vor Wasser noch zeigt sie ihre Schwimmfähigkeiten, was eine Charakterentwicklung auslässt.

Safe-Kombinationen

Was fehlt in der Serie an interaktiven Elementen aus dem Spiel? Im Spiel müssen Spieler oft Safe-Kombinationen finden, um an wertvolle Ressourcen zu gelangen, was zur Erkundung anregt. Die Serie verzichtet auf diese Elemente, da die Charaktere in den meisten Fällen bereits alles haben, was sie brauchen.

