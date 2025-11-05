Shiny Morpeko-Highlight im November 2025 – Alle Infos zum Pokémon GO Event!

Pokémon GO bringt im November 2025 ein neues aufregendes Event mit sich, das für alle Fans von glänzenden Pokémon ein Highlight sein wird. Das High Voltage Event bietet dir die Möglichkeit, das seltene Shiny Morpeko zu fangen. Dieses Event ist ein weiterer Schritt in einem ereignisreichen Jahr für Pokémon GO, das schon viele neue Kreaturen hervorgebracht hat.

Neues Shiny-Pokémon: Morpeko

Was macht das Shiny Morpeko so besonders? Shiny Morpeko wird während des High Voltage Events erstmals in Pokémon GO verfügbar sein. Das Event läuft von Dienstag, dem 18. November 2025 um 10:00 Uhr bis Samstag, dem 22. November 2025 um 20:00 Uhr.

Während dieser Zeit hast du mehrere Möglichkeiten, Morpeko zu begegnen. Dazu gehören Feldforschungen, bezahlte zeitlich begrenzte Forschungen, eine Sammlung-Herausforderung, die GO Battle League und Schnappschuss-Begegnungen.

Event-Boni und weitere Pokémon

Welche Boni erwarten dich während des Events? Neben der Jagd nach Shiny Morpeko bietet das Event noch einige weitere Anreize. Du kannst doppelte Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon mit einem guten Wurf oder besser erhalten. Zudem gibt es doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon während des Events.

Zusätzlich werden einige Pokémon häufiger in der Wildnis erscheinen, darunter Emolga, Dedenne und Togedemaru, die ebenfalls eine erhöhte Chance haben, als Shiny zu erscheinen. Auch Shinx wird häufiger anzutreffen sein.

Besondere Herausforderungen und Belohnungen

Welche besonderen Herausforderungen erwarten dich? Eine Sammlung-Herausforderung wird dir die Möglichkeit bieten, zusätzliche Belohnungen zu verdienen, einschließlich einer Begegnung mit Morpeko. Darüber hinaus belohnen Feldforschungsaufgaben Begegnungen mit mehreren Elektro-Typ-Pokémon.

Das Event ist eine spannende Gelegenheit für alle Fans von Elektro-Pokémon, ihre Sammlungen zu erweitern und gleichzeitig nützliche Boni zu erhalten.

Weitere Entwicklungen in Pokémon GO

Was hat sich sonst noch im Jahr 2025 in Pokémon GO geändert? Das Jahr 2025 war bereits voll von aufregenden Updates und neuen Pokémon in Pokémon GO. Im Oktober 2025 wurde das Levelsystem überarbeitet, wodurch das Trainerlevel auf 80 erhöht wurde. Außerdem wurden neue Belohnungen eingeführt.

Im November begann das Verzauberte Hohlweg-Event, bei dem Tarountula und Spidops hinzugefügt wurden. Pokémon GO zeigt keine Anzeichen dafür, in absehbarer Zeit an Tempo zu verlieren, und es bleibt spannend, was das Spiel für die Zukunft bereithält.

Was denkst du über das kommende High Voltage Event in Pokémon GO? Teile deine Meinung in den Kommentaren!