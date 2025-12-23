Zwei Steam-Spiele gratis für PC-Gamer – nur bis Weihnachten 2025 sichern!

PC-Nutzer auf Steam dürfen sich in der Weihnachtswoche über zwei kostenlose Spiele freuen. Bis zum 25. Dezember 2025 um 19:00 Uhr deutscher Zeit kannst du dir zwei sehr unterschiedliche Titel gratis sichern: Rat Quest und The Deed: Dynasty. Beide Spiele bleiben nach dem Hinzufügen dauerhaft in deiner Bibliothek – auch nach Ablauf der Aktion.

Die kostenlosen Steam-Spiele im Überblick

Welche Spiele sind gratis verfügbar? Die beiden kostenlosen Titel sind thematisch extrem unterschiedlich und richten sich an verschiedene Zielgruppen. Dennoch lohnt sich ein Blick auf beide.

Rat Quest : Ein 2D-Plattformer mit hohem Schwierigkeitsgrad, bei dem jeder Fehltritt dich zum Anfang zurückwirft. Perfekt für Fans von knallharten Plattformern wie Super Meat Boy.

: Ein 2D-Plattformer mit hohem Schwierigkeitsgrad, bei dem jeder Fehltritt dich zum Anfang zurückwirft. Perfekt für Fans von knallharten Plattformern wie Super Meat Boy. The Deed: Dynasty: Ein narratives Krimi-Abenteuer, das dich einen Mord begehen und anschließend jemand anderen dafür verantwortlich machen lässt. Ursprünglich 2016 erschienen, hat das Spiel eine „sehr positive“ Bewertung auf Steam erhalten.

So sicherst du dir die Gratis-Spiele

Wie kannst du die Spiele kostenlos bekommen? Einfach im Steam-Store einloggen, die Store-Seite der einzelnen Spiele aufrufen und auf „Hinzufügen“ klicken. Danach befinden sich beide Titel dauerhaft in deiner Spielebibliothek.

Wichtig: Die Aktion läuft nur bis zum 25. Dezember 2025 um 19:00 Uhr. Danach verschwinden die Spiele wieder aus dem Gratis-Angebot.

Bonus: Auch im Epic Games Store wird verschenkt

Gibt es noch mehr kostenlose Spiele? Ja – wer zusätzlich im Epic Games Store vorbeischaut, findet dort ein tägliches Geschenk im Rahmen der Weihnachtsaktion. Zu den bisherigen Highlights gehören:

Hogwarts Legacy (11. – 18. Dezember)

(11. – 18. Dezember) Jotunnslayer: Hordes of Hel (18. Dezember)

Eternights (19. Dezember)

Blood West (20. Dezember)

Sorry We’re Closed (21. Dezember)

Paradise Killer (22. Dezember)

Vom 23. bis 31. Dezember 2025 wird täglich ein weiteres Spiel enthüllt – reinschauen lohnt sich also.

Warum sich das Gratis-Angebot lohnt

Was spricht für die aktuellen Steam-Freebies? Selbst wenn dich die beiden Titel nicht sofort ansprechen, lohnt es sich, sie mitzunehmen – denn kostenlos ist kostenlos. Gerade The Deed: Dynasty bietet durch sein ungewöhnliches Spielkonzept einen spannenden Ansatz für Fans von interaktiven Krimi-Geschichten. Und Rat Quest ist ein Geheimtipp für Liebhaber von knackigen Jump’n’Runs.

