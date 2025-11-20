Nuketown kehrt zurück in Black Ops 7 – Was erwartet dich im neuen Update?

Call of Duty: Black Ops 7 hat kürzlich ein Update erhalten, das die beliebte Multiplayer-Karte Nuketown hinzufügt. Diese Karte, die ursprünglich in Call of Duty: Black Ops 2 als Nuketown 2025 auftrat, ist jetzt in verschiedenen Spielmodi von Black Ops 7 verfügbar. Entwickler Treyarch Studios hat bestätigt, dass dies nur der Beginn einer Reihe von Remasters ist, die in dieser Saison geplant sind.

Die Rückkehr von Nuketown

Warum ist Nuketown so ein Fan-Favorit? Die Karte Nuketown ist bekannt für ihren kompakten und symmetrischen Aufbau, der schnelle und intensive Gefechte fördert. Ursprünglich basierte sie auf realen nuklearen Teststätten in der Wüste Nevadas und wurde seit ihrem Debüt in mehreren Call of Duty-Spielen immer wieder neu aufgelegt.

In der neuesten Version von Call of Duty: Black Ops 7, die am 14. November 2025 veröffentlicht wurde, gibt es einige Anpassungen, um das futuristische Setting des Spiels widerzuspiegeln. So wurden zum Beispiel die bekannten Schaufensterpuppen in der Karte durch Roboter ersetzt.

Weitere Karten-Updates in Aussicht

Welche weiteren Karten dürfen wir erwarten? Neben Nuketown plant Treyarch weitere Karten aus Call of Duty: Black Ops 2 zu remastern. Eine davon ist Meltdown, die in Season 1 erscheinen wird, gefolgt von Standoff, die bereits in Black Ops Cold War remastered wurde.

Darüber hinaus gibt es noch viele andere Karten, die bisher nicht remastered wurden, wie Yemen, Plaza, Cargo und viele mehr. Diese könnten in zukünftigen Updates ebenfalls Einzug in das Spiel halten.

Zusätzliche Updates und Events

Was erwartet dich sonst noch in Black Ops 7? Obwohl das aktuelle Update keine Double XP Events mit sich bringt, gibt es dennoch eine Möglichkeit, an Double XP Tokens zu gelangen. Durch Partnerschaften mit Marken wie Monster Energy und Little Caesars erhalten Spieler insgesamt fünf 1-Stunden Double Level XP Tokens und fünf 1-Stunden Double Weapon XP Tokens, wenn sie sich ins Spiel einloggen. Diese Aktion ist jedoch nur bis zum Start von Season 1 verfügbar.

Gerüchte besagen, dass das erste Double XP Wochenende vom 25. November 2025 bis zum 1. Dezember 2025 stattfinden wird. Dies gibt dir die Gelegenheit, doppelte Erfahrungspunkte zu sammeln, um dich auf das umfangreiche Update von Season 1 vorzubereiten.

Wie findest du die Rückkehr von Nuketown in Black Ops 7? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen!