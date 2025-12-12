GTA 6 erneut Most Anticipated Game – Was steckt hinter dem Hype?

Grand Theft Auto VI hat erneut seine Dominanz als meist erwarteter Titel der Gaming-Welt unter Beweis gestellt. Bei den Game Awards 2026 wurde das kommende Open-World-Abenteuer von Rockstar Games erneut mit dem Preis als Most Anticipated Game ausgezeichnet – und das bereits zum zweiten Mal in Folge.

Damit konnte sich GTA 6 erneut gegen starke Konkurrenz durchsetzen: Nominiert waren auch 007: First Light, Wolverine, Resident Evil Requiem sowie The Witcher IV. Die Auszeichnung unterstreicht den gewaltigen Hype, der das Spiel mehr als ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung von GTA V umgibt.

Kontinuierliche Erfolge bei großen Preisverleihungen

Welche Auszeichnungen hat GTA 6 2025 und 2026 erhalten? Neben dem prestigeträchtigen Preis bei den Game Awards hat GTA 6 in diesem Jahr auch bei den Golden Joystick Awards abgeräumt. Dort erhielt es gleich zwei Auszeichnungen: Most Wanted Game sowie die Ehrung für den Best Game Trailer. Bemerkenswert ist, dass GTA 6 auch 2025 schon den Most Wanted Game-Award bei den Golden Joysticks erhielt.

Damit gewann das Spiel innerhalb von zwei Jahren vier große Auszeichnungen, ohne auch nur einen finalen Releasetermin zu haben – eine Leistung, die nur wenige Spiele je erreicht haben.

So funktioniert die Preisvergabe bei den Game Awards

Wie werden die Gewinner bei den Game Awards bestimmt? Die Auszeichnungen bei der Preisverleihung basieren auf einer Kombination aus Fanabstimmungen und einer Fachjury. Die Jury besteht aus über 100 renommierten Medien- und Influencerplattformen weltweit. Darunter befinden sich Größen wie Eurogamer, IGN, Game Informer, Variety und Wired.

Zwar ist Rockstar Games Teil des beratenden Gremiums der Game Awards, dies hat laut offizieller Angabe jedoch keinen Einfluss auf die Nominierung oder Stimmvergabe. Mitglieder dieses Advisory Boards sind neben Rockstar beispielsweise Sony, Microsoft, Epic Games und bekannte Persönlichkeiten wie Hideo Kojima.

Historische Relevanz der GTA-Reihe bei Preisverleihungen

Welche Erfolge feierten vorherige GTA-Titel bei Preisverleihungen? Die GTA-Reihe ist kein Unbekannter bei großen Gaming-Events: Bereits 2013 konnte Grand Theft Auto V bei einer früheren Iteration der Game Awards den Preis für Game of the Year und Best Soundtrack erringen. GTA Online war in vergangenen Jahren mehrfach für den Player’s Voice Award nominiert.

Die kontinuierlichen Auszeichnungen für GTA 6 bestätigen nicht nur Rockstars Gespür für erfolgreiche Game-Entwicklung, sondern auch das ungebrochene Interesse der Community an der Spielereihe.

Was macht GTA 6 so besonders?

Warum fiebert die Community GTA 6 so sehr entgegen? In einer Zeit, in der große Spieleserien ständig neue Ableger hervorbringen, hat Rockstar seit über zehn Jahren keinen neuen GTA-Hauptteil mehr veröffentlicht. Die Erwartungen sind daher besonders hoch. Der bisher veröffentlichte Trailer überzeugte durch seine Grafik, das stimmige Setting im modernen Vice City und die Möglichkeit, erstmals mit einer weiblichen Hauptfigur in der GTA-Hauptreihe zu spielen.

Hinzu kommt Rockstars Ruf für lebendige Open Worlds, durchdachte Charaktere und soziale Satire – eine Kombination, die GTA immer wieder zu Blockbustern gemacht hat. Dass eine große Fanbasis sehnsüchtig wartet, zeigen nicht nur die Auszeichnungen, sondern auch die Aufrufzahlen des ersten Trailers.

Was bedeutet dieser Sieg für die Zukunft?

Wie wirkt sich die Auszeichnung auf GTA 6 und Rockstar aus? Die Game Awards sind ein weltweit beachtetes Event mit millionenfachem Publikum. Der erneute Gewinn in der Kategorie Most Anticipated Game erhöht den Druck, aber auch die Erwartungen an Rockstar. Gleichzeitig bietet die ständige Medienpräsenz eine hervorragende Bühne für zukünftige Ankündigungen oder Trailer-Veröffentlichungen.

Aktuell gibt es zwar noch kein endgültiges Erscheinungsdatum für GTA 6, allerdings erwarten viele Branchenkenner eine Veröffentlichung im Herbst 2025. Der Hype ist jedenfalls so groß wie nie zuvor.

Was denkst du über den erneuten Sieg von GTA 6 bei den Game Awards? Freust du dich auf das Spiel oder interessierst du dich mehr für eines der anderen nominierten Games wie The Witcher IV oder Resident Evil Requiem? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen!