Sherlock-Darsteller Benedict Cumberbatch macht Hoffnung auf 5. Staffel der BBC-Serie

Sherlock ist wohl eine der beliebtesten filmischen Adaptationen der „Sherlock Holmes“-Geschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Mit Benedecit Cumberbatch in der Hauptrolle als smarter Detektiv besteht die BBC-Serie bislang aus vier Staffeln mit 90-minütige Episoden und zwei Spezial-Folgen. Dabei sehnen sich die Fans schon lange nach einer vollwertigen 5. Staffel und die scheint Cumberbatch nun wieder etwas wahrscheinlicher zu machen.

Sherlock: Gibt es eine 5. Staffel der BBC-Serie?

Vor vier Jahren ist die letzte „Sherlock“-Folge mit dem Titel „Das letzte Problem“ erschienen. Seither waren Holmes-Darsteller Benedict Cumberbatch und sein Kollege Martin Freeman, der in „Sherlock“ seinen Assistenten Dr. John Hamish Watson verkörpert, offenbar zu beschäftigt, um die Serie mit einer 5. Staffel fortzusetzten.

So wurde Cumberbatch mit seiner Hauptrolle als Doctor Strange unter anderem Teil des Marvel Cinematic Universe, ebenso wie Freeman als Agent Everett K. Ross in Black Panther. Jährlich erscheinen seither neue Filme mit den beiden Schauspielern, so gefragt sind die beiden Briten seit ihrer fantastischen Performance in der BBC-Serie.

Dennoch macht Benedict Cumberbatch nun Hoffnung darauf, dass uns eines Tages doch eine neue Staffel von „Sherlock“ erwarten könnte – oder sogar ein Film? Im Gespräch mit dem Magazin Collider äußert sich der Darsteller dazu:

„Ich bin der wohl schlechteste Ansprechpartner für diese Frage, aber ich würde ganz offensichtlich niemals nie sagen. Ich bin außerdem der wohl schlechteste Ansprechpartner dafür, weil mein Terminkalender momentan sehr, sehr voll ist, ebenso wie der von Martin [Freeman] und der aller anderen, die involviert wären. Aber, wer weiß? Vielleicht eines Tages, wenn das Drehbuch stimmt. Und ich sage nur ‚das Drehbuch‘, vielleicht könnte es auch eher ein Film sein als eine Serie. Wer weiß? Aktuell wird das jedenfalls nichts.“ Benedict Cumberbatch gegenüber Collider

Werden wir die beiden in ihren Paraderollen als Holmes und Watson noch einmal erleben? Wenn es nach Cumberbatch geht: Ja.© BBC

Bei einem gut geschriebenen Skript und etwas mehr freien Kapazitäten würde es sich Cumberbatch mit der Rückkehr als Detektiv Holmes also überlegen. Vielleicht wenn ihm das Mitwirken am MCU langweilt oder den zahlreichen anderen Produktionen? Seit der letzten „Sherlock“-Folge sind immerhin 13 Filme mit ihm erschienen.

Übrigens: Freeman zeigte sich in vergangenen Interviews ebenfalls nicht ganz abgeneigt wieder in seine Rolle als John Watson zurückzukehren. Doch auch für ihn muss erst der richtige Zeitpunkt und ein Drehbuch mit dem gewissen Etwas gekommen sein, das ein Comeback rechtfertigt. Ob und wann das geschehen wird, scheint weiterhin in den Sternen zu stehen, die Hoffnung stirbt allerdings zuletzt.