Zum 25. Jubiläum meldet sich die beliebte Horrorreihe „Scream“ in den Kinos zurück: Anfang 2022 kündigt sich mit Scream 5 ein weiterer Teil der Kultfilmreihe der Regielegende Wes Craven („A Nightmare on Elm Street“) an – fast 10 Jahre nach dem letzten Film. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern und auch die ikonische Maske des heimtückischen Mörders darf nicht fehlen. Doch wer steckt diesmal hinter der Ghost Face Maske?

Regisseur Wes Craven hat mit seinem Horrorstreifen „Scream“ im Jahr 1996 den Auftakt einer der erfolgreichsten Horrorreihe sowie ein umfangreiches Franchise geschaffen, neben weiteren Klassikern wie „Halloween“ oder „Freitag, der 13.“ Zahlreiche junge Hauptdarsteller der Reihe haben hier den Anfang ihrer Schauspielkarriere genommen, allen voran die Hauptdarsteller Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette bis hin zu Liev Schreiber und Drew Barrymore.

Mit „Scream 5“ dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit den bekannten Charakteren freuen, aber auch neue Figuren werden ins Franchise eingeführt. Kinostart ist am 13. Januar 2022.

Erster Trailer zu Scream 5 eingetroffen

Bislang gab es wenig zu sehen von dem neuen Horrorstreifen „Scream 5“. Jetzt endlich ist der erste Horror-Trailer eingetroffen, der uns sogleich mit Spannung packt, bekannte Gesichter zurückbringt und viele Erinnerungen der Vorgängerfilme weckt. Diesmal erlebt eine neue Generation den bekannten Horror mit Ghost Face!

Scream 5: So geht es in der Horrorreihe weiter

Deputy Dewey (David Arquette) und Reporterin Gale (Courteney Cox) sind inzwischen geschieden. Die Reporterin hat eine Sendung in New York angenommen, doch er hat sich in der Metropole nicht wohlgefühlt und ist in seine Heimatstadt Woodsboro zurückgekehrt – den Job als Sheriff der Stadt hat er aber verloren. Stattdessen lebt er in seinem Haus und schaut seiner Frau bei ihrer TV-Sendung zu.

Unterdessen ist Sid (Neve Campbell) verheiratet und hat zwei junge Kinder. Ihren Ehemann sollen die Zuschauer aber nicht zu Gesicht bekommen, was schon jetzt für zahlreiche Spekulationen sorgt. Schließlich hat das Schicksal Sid in den vergangenen Jahren übel mitgespielt: Gleich mehrmals wurde sie Opfer eines Mordanschlags durch den Killer mit der Scream-Maske. Dabei steckte jedes Mal eine Person aus ihrem engen Umfeld hinter der Maske. Wer wird es wohl diesmal sein?

Das Plakat zu „Scream 5“ kündigt bereits mit den unheilvollen Worten an: „Es ist jemand, den du kennst!“

Plakatmotiv zu Scream 5 © Paramount Pictures

Besetzung zu Scream 5: Wer ist Opfer, wer ist der Täter?

Als potenzielle Opfer des Ghost-Face-Killers sind neben Sid, Gale und Dewey in „Scream 5“ noch dabei: Tara Carpenter (Jenna Ortega), Sam Carpenter (Melissa Barrera), Chad Meeks-Martin (Mason Gooding), Vince (Kyle Gallner), Deputy Judy Hicks (Marley Shelton), Wes Hicks (Dylan Minnette), Richie Kirsch (Jack Quaid) und Liv McKenzie (Sonia Ammar). Regie führen Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, die mit dem Horrorfilm „Ready Or Not“ 2019 einen Überraschungshit landeten.