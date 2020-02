Heute feiern wir den Pokémon Day und dafür hat The Pokémon Company eine ganz besondere Überraschung parat. Das brandneue Mysteriöse Pokémon wurde endlich enthüllt. Mit einigen Teasern wurden wir bereits wochenlang auf die Folter gespannt, doch nun ist die Katze aus dem Sack … oder eher der Affe!

Das Finsteraffen-Pokémon Zarude

Bei dem neuen Taschenmonster handelt es sich um das Finsteraffen-Wesen Zarude. Es besitzt die Typenkombination Unlicht und Pflanze und dementsprechend fällt auch sein Äußeres aus: Ein schwarzer Affe mit einigen grünen Elementen am Körper.

Laut den offiziellen Informationen schwingt es im Kampf an Bäumen umher und attackiert auf diese Weise seine Gegner, ohne Erbarmen zu zeigen. Als Waffe dienen vor allem seine scharfen Klauen. Seine Fähigkeit ist Floraschild, die Schutz vor Statusveränderungen bietet, wenn die Sonne scheint.

Es wurde sogar ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, der den Neuzugang ins Rampenlicht rückt.

Zarude erhält Kinoauftritt und erscheint in Schwert und Schild

Zarude wird in Pokémon Schwert und Schild sowie im kommenden Pokémon-Kinofilm „Coco“ auftreten. Interessanterweise besitzt Zarude einige äußerliche Ähnlichkeiten mit einem Hauptcharakter aus dem Film (der vermutlich den Namen Coco trägt), wie ihr am folgenden Bild erkennen könnt. Schaut euch zum Beispiel die Frisur und die Ringe an den Unterarmen an. Wir sind gespannt, ob eine spezielle Verbindung zwischen den beiden existiert.

Wann Zarude in „Schwert und Schild“ auffindbar sein wird, ist bislang nicht bekannt. Vielleicht wird das Finsteraffen-Taschenmonster zum japanischen Filmstart von „Coco“ am 10. Juli 2020 an alle Spieler verschenkt. Es ist aber auch möglich, dass es im Rahmen des kommenden DLCs Einzug in die Editionen hält. Die Erweiterung soll schließlich mehrere neue Pokémon beinhalten.