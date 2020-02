Nachdem in Japan schon 1996 die kultigen Taschenmonster losgelassen wurden, brach 1999 auch in Deutschland eine richtige Pokémon-Manie aus. In diesem Jahr stellte Nintendo die Editionen Rot und Blau und damit die ersten Pokémon-Spiele überhaupt in die hiesigen Händerregale.

Pokémon Schwert und Schild: Das Abenteuer geht weiter: Zweiteiliger Erweiterungspass offiziell angekündigt

Über Generationen hinweg eine der erfolgreichsten Spielereihen überhaupt

Auf den Schulhöfen war Pokémon schnell Gesprächsthema Nummer Eins und zahlreiche Kinder trainierten und tauschten ihre Taschenmonster mit Freunden. Begleitet wurde der Boom der beiden Game Boy-Rollenspiele von einer TV-Serie, zahlreichen Kinofilmen, einem Sammelkarten-Spiel und Unmengen an Merchandise.

Der Erfolg des Pokémon-Franchises hält sogar noch bis heute an. Selbst heute erscheinen regelmäßig TV-Folgen, Filme und vor allem Spiele. Insgesamt acht Generationen an Pokémon-Spielen wurden bislang veröffentlicht, in denen sich insgesamt schon über 800 verschiedene Arten der virtuellen Monster fangen lassen.

Pokémon Schwert und Schild: Ihr könnt jetzt Bisasam oder Schiggy geschenkt bekommen

Was ist eurer Lieblings-Pokémon-Abenteuer?

Jeder von euch hat bestimmt seine ganz eigene Lieblings-Edition. In dieser Umfrage wollen wir daher von euch wissen, welches Pokémon-Spiel ihr am meisten mögt. Sind es die Klassiker Rot und Blau oder vielleicht die für den Nintendo DS erschienenen Titel Schwarz und Weiß? Oder gar die neuesten Ableger Schwert und Schild, die für die Nintendo Switch erhältlich sind? Welches ist die beste Edition?

Mein Lieblings-Pokémon-Edition ist ... Pokémon: Rot & Blau Pokémon: Gelb Pokémon: Gold & Silber Pokémon: Schwarz & Weiß Pokémon: Platin Pokémon: Rubin & Saphir Pokémon: Diamant & Perl Pokémon: Heartgold & Soulsilver Pokémon: Omega Rubin & Alpha Saphir Pokémon: Kristall Pokémon: X & Y Pokémon: Feuerrot & Blattgrün Pokémon: Schwarz 2 & Weiß 2 Pokémon: Sonne und Mond Pokémon: Go Pokémon: Let’s Go, Evoli & Let’s Go, Pikachu! Pokémon: Schwert & Schild



In der Kommentar-Sektion könnt ihr gerne kurz begründen, warum gerade diese oder jene Edition euer Favorit ist. Spielt Nostalgie mit oder gibt es bestimmte Gameplay-Elemente, die eure Lieblings-Edition besonders auszeichnen? Lasst es uns gerne wissen!