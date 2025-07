Santa Monica Studio – Neues PS5-Projekt ohne Sci-Fi, aber mit bekannter Welt

Santa Monica Studio, bekannt für seine Arbeit an der God of War-Serie, steht erneut im Rampenlicht mit Neuigkeiten zu ihrem nächsten großen Projekt. Nachdem 2022 God of War Ragnarok veröffentlicht wurde, spekulierte man, dass das Studio an einer neuen IP arbeitet. Doch jüngste Berichte deuten darauf hin, dass dies nicht der Fall ist.

Worum geht es bei dem neuen Projekt?

Was hat Jason Schreier enthüllt? Der bekannte Bloomberg-Reporter Jason Schreier hat verraten, dass das nächste Spiel von Santa Monica Studio, unter der Leitung von Cory Barlog, keine neue IP ist. Stattdessen wird es in der Welt einer bereits etablierten IP spielen. Schreier stellte klar, dass das Spiel nicht dem Science-Fiction-Genre angehört, was viele Fans zuvor vermuteten.

Schreier äußerte sich dazu auf dem Forum Resetera und meinte:

„Ich sage es mal so: Es ist keine neue IP, aber es könnte sich wie eine anfühlen.“

Dies könnte erklären, warum es Verwirrung um das Projekt gibt. Die Information, dass das Spiel nicht in einem Sci-Fi-Setting spielt, widerspricht vielen bisherigen Annahmen.

Mögliche Szenarien für das neue Spiel

Welche Optionen gibt es für das Studio? Angenommen, Schreiers Informationen sind korrekt, könnte Santa Monica Studio mit einer externen Entität an einer lizenzierten Marke arbeiten, ähnlich wie Insomniac Games mit Marvel für die Spider-Man-Reihe. Alternativ könnte das Studio in die lange Geschichte von PlayStation eintauchen und eine alte Franchise wiederbeleben.

Schreier betonte auch, dass das Projekt „gut läuft“ und tatsächlich von Cory Barlog geleitet wird. Das Spiel soll für die PS5 entwickelt werden, was darauf hindeutet, dass eine Veröffentlichung noch in dieser Konsolengeneration geplant ist. Ein genaues Erscheinungsdatum bleibt jedoch vorerst ein Geheimnis.

Was passiert mit God of War?

Wird es ein neues God of War geben? Abgesehen von diesem neuen Abenteuer wird erwartet, dass Santa Monica Studio weiterhin an der God of War-Serie arbeitet. Gerüchte über ein neues God of War-Spiel kursieren seit 2024, aber bisher gibt es keine offiziellen Ankündigungen über die Zukunft von Kratos.

Zusätzlich gibt es Spekulationen über eine God of War Remastered Collection, die anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Franchise erscheinen könnte. Dies wäre eine spannende Möglichkeit für alte und neue Fans, die Serie in modernisierter Form zu erleben.

