Rockstar leakt neue Villen für GTA Online – kommst du an eine ran?

Rockstar Games hat möglicherweise versehentlich neue Details zum kommenden Mansions-DLC für GTA Online preisgegeben. Wir sind weniger als drei Wochen von dem entfernt, was das letzte große Update für GTA Online vor der Veröffentlichung von GTA 6 sein könnte. Die Vorfreude ist riesig, da Fans nach mehr Informationen lechzen.

Ein Mitglied der GTA-Community, Tez2, entdeckte, dass Rockstar scheinbar verraten hat, wie viele Villen mit diesem Update kommen werden. Auf den spanischen und koreanischen lokalisierten Seiten zur Event-Woche der letzten Woche wird erwähnt, dass drei Villen ins Spiel kommen. Zum Beispiel heißt es auf Spanisch: „en diciembre sumará tres mansiones de lujo sin rival a este lucrativo mercado.“ Dies bedeutet übersetzt, dass im Dezember drei unvergleichliche Luxusvillen in diesen lukrativen Markt eingeführt werden.

Standorte der Villen

Wo werden die Villen in GTA Online platziert sein? Wir können nun spekulieren, wo sich diese Villen befinden werden, basierend auf Hinweisen, die Rockstar im Spiel platziert hat. Als Teil der Event-Woche der letzten Woche hat Rockstar einen ersten In-Game-Teaser zu Villen eingefügt. Im Westen und Osten von Vinewood Hills befinden sich zwei Baustellen. Sie unterscheiden sich geringfügig, obwohl beide an der Straße auf einem Hügel platziert sind.

Das lässt darauf schließen, dass dort zwei Villen gebaut werden. Was ist mit der dritten? Basierend auf Sprachzeilen aus den New Listing-Missionen und veröffentlichten Bildern wird angenommen, dass Devins Villa käuflich sein wird. Rockstar wird wahrscheinlich Assets von Devins Villa für die anderen Villen wiederverwenden. es könnte außerdem sein, dass Devins Villa weniger kostet, da sie weiter von Los Santos entfernt ist.

Preise und Verfügbarkeit

Wie teuer werden die neuen Villen in GTA Online sein? Über die Preise der neuen Villen gibt es noch keine offiziellen Informationen. Es bleibt abzuwarten, wie viel Rockstar für diese luxuriösen Immobilien verlangen wird. Fans spekulieren jedoch, dass die Preise ähnlich hoch sein könnten wie bei früheren Luxusimmobilien in GTA Online.

Rockstar Games hat außerdem ein spezielles Angebot für GTA Online-Spieler gestartet, um vor der Veröffentlichung der Villen etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Villen eine erhebliche Investition darstellen werden.

Community-Reaktionen

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung der Villen? Die Reaktionen in der Community sind gemischt. Einige freuen sich auf die neuen Luxusimmobilien, während andere besorgt sind, dass die Preise unerschwinglich sein könnten. Die Möglichkeit, Devins Villa zu kaufen, hat jedoch bei vielen Spielern Interesse geweckt, da sie eine ikonische Rolle in der GTA-Serie spielt.

Wie stehst du zu den zum Verkauf stehenden Villen in GTA Online im Dezember? Lass uns in den Kommentaren wissen, wie viel du denkst, dass diese neuen Immobilien kosten werden.