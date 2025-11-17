Rockstar Games: 40% Bonus auf Shark Cards – Bereite dich auf das Mansion-Update vor!

Rockstar Games hat eine neue Promotion für GTA Online gestartet, um dein virtuelles Bankkonto vor dem kommenden Mansion-Update aufzubessern. Die erwarteten hohen Kosten für die neuen Villen sind ein Grund für diese Aktion, die dir helfen soll, bis zu 3 Millionen Dollar beim Kauf einer Villa zu sparen.

Bonus auf Shark Cards

Was beinhaltet die neue Shark Card Promotion? Rockstar bietet einen speziellen Bonus von 40% auf ausgewählte Shark Cards in GTA Online an. Wenn du eine Megalodon-, Whale- oder Great White Shark Card bis zum 7. Januar 2026 um 23:59 Uhr CET kaufst, erhältst du 40% mehr Guthaben ohne zusätzliche Kosten. Die Basis- und Bonuswerte der Shark Cards sind wie folgt:

Shark Card Basiswert Bonuswert Great White 1.500.000 $ 2.100.000 $ (600k gratis) Whale 4.250.000 $ 5.950.000 $ (600k gratis) Megalodon 10.000.000 $ 14.000.000 $ (4 Mio. gratis)

Wie beanspruche ich dieses Angebot?

Wie kannst du den Bonus erhalten? Um dieses Angebot zu nutzen, musst du es auf der GTA Online-Seite auf der Rockstar-Webseite beanspruchen. Dort findest du die Option „40% Bonus GTA$ auf qualifizierende Shark Cards erhalten“ und kannst über einen „JETZT ANSPRUCHEN“-Button den Bonus aktivieren. Dies muss bis zum 7. Dezember 2025 um 23:59 Uhr CET geschehen.

Nachdem du das Angebot beansprucht hast, hast du bis zum 7. Januar 2026 um 23:59 Uhr CET Zeit, eine Shark Card zu kaufen, die den 40%-Bonus erhält. Es ist wichtig zu beachten, dass der Bonus nur auf die erste gekaufte Shark Card nach der Beanspruchung angewendet wird.

Weitere Angebote von Rockstar

Welche weiteren Boni gibt es aktuell? Zusätzlich zu den Shark Card-Boni bietet Rockstar in dieser Woche jedem in GTA Online ein kostenloses Executive Office an. Außerdem kannst du bis zu 3 Millionen Dollar beim Kauf einer Villa in GTA Online sparen, bevor sie im Spiel eingeführt wird.

Diese Art von Promotion ist nicht neu; im März dieses Jahres erhielten Rückkehrer zu GTA Online, die danach eine Shark Card kauften, ebenfalls Bonusgeld. Rockstar setzt damit seine Strategie fort, die Community durch attraktive Angebote zu binden.

Was denkst du über die neuen Angebote und das kommende Mansion-Update in GTA Online? Teile deine Meinung in den Kommentaren!