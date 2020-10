Resident Evil-Reboot: Fans wünschen sich Homelander aus The Boys als Albert Wesker

Wir durften jüngst erfahren, dass Constantin an einem Reboot der „Resident Evil“-Filme arbeitet. Es handelt sich hierbei um ein Projekt, bei denen es zurück zu den Wurzeln geht, wie man so schön sagt.

Die Verantwortlichen wollen die Videospiele Resident Evil und Resident Evil 2 verschmelzen und daraus einen ganz neuen Film basteln. Das Ergebnis sieht vor, dass sowohl die Ursprünge im Spencer Mansion als auch die „aussterbende Stadt“ Raccoon City gezeigt wird.

Neben zahlreichen Details, die schon jetzt vom Regisseur Johannes Roberts und Produzent Robert Kulzer kommuniziert wurden, gibt es da nur einen ganz kleinen Haken an der Sache.

Resident Evil: Film-Reboot bestätigt, Origin-Story wird Fans gefallen!

Die Schauspieler von Resident Evil-Reboot

Sogar der Cast ist bereits bekannt. So schlüpft etwa Kaya Scodelario („Maze Runner“) in die Rolle von Claire Redfield und Avan Jogia („Zombieland: Double Tap“) in die Haut von Leon S. Kennedy, die sich wohl wie RE2 durch Raccoon City kämpfen.

Und auf der gegenüberliegenden Seite im Spencer-Anwesen werden wir wohl wie im Videospielurgestein Jill Valentine sehen, die von Hannah John-Kamen („Ant-Man and the Wasp“) dargestellt wird und Robbie Amell („Upload“), der die im Game alternative Hauptfigur Chris Redfield spielt.

Sogar der mysteriöse Albert Wesker wird in dem Film ganz klassisch zu sehen sein, allerdings sind sich die Fans hier nicht ganz einig.

Wesker soll von Tom Hopper verkörpert werden, den wohl viele nach „The Umbrella Academy“ nicht mehr ganz so ernst als Superschurken in einem „Resident Evil“-Film wahrnehmen können. Verständlich, spielte Hopper in der Serie oder in „Black Sails“ doch gänzlich andere Rollen.

Homelander aus The Boys soll Albert Wesker spielen

Ob er einen guten Wesker abgeben wird, lässt sich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber die RE-Fans hätten da eine ganz andere Idee für diese Rolle gehabt, die zum Nachdenken anregt.

Im Reddit-Forum sind sich alle einig. Der aktuell gefragte Schauspieler Anthony Starr, den die meinsten Video-Streaming-Fans besser als Homelander aus der Amazon Prime-Serie „The Boys“ kennen dürften, gebe laut Community der ideal Albert Wesker ab. Aber seht am besten selbst, wie die Künstler von Bosslogic diese Idee in Szene gesetzt haben:

Rein optischer Natur würde das wie die Faust auf die Videospielvorlage passen. Die Fanart der Community visualisiert dies ganz wunderbar. Oder auch nicht?

Wir dürfen eines nicht vergessen. Wie Gattawesome richtigerweise anmerkt, zeigt dieses Schaubild einen Wesker, wie wir ihn aktuell aus den Filmen oder späteren Videospielen kennen. In „Resident Evil“ (1) ist er jedoch ein vermeintlicher S.T.A.R.S.-Angehöriger und somit noch nicht wirklich „scheiße böse von Grund auf“. So würde Hopper vielleicht eher einen vertrauenswürdigeren Wesker abgeben, der augenscheinlich nicht als Verräter zu erkennen ist, Anthony Starr wäre dann doch eher ein wenig wie Captain Obvious.

Aber was meint ihr, seid ihr zufrieden mit Tom Hopper oder würdet ihr doch lieber gerne Anthony Starr sehen? Wir sind gespannt, wann es neue Infos zum Film gibt.