Resident Evil Gaiden wird zum Remake, Fans sind dran!

Resident Evil Gaiden ist einer der Einträge aus dem „Resident Evil“-Franchise, der uns nicht umgehend in den Kopf schießt wie eine .357er aus Barrys Colt Python, wenn wir an Resident Evil denken. Dabei spielen Barry und sein schlagkräftiger Magnum-Revolver durchaus eine große Rolle in Gaiden. Denn das Spiel ist ein RE-Abelger für den Game Boy Color, in dem wir mit Barry Burton gegen die blutrünstigen Untoten antreten.

Worum geht es in Resident Evil Gaiden?

In „Resident Evil Gaiden“ (Release in 2001) geht der Kampf gegen die Umbrella Corporation nach „Resident Evil“ weiter, denn ehemalige S.T.A.R.S.-Mitglieder und Umbrella-Angestellte tun sich zusammen, um dem bösartigen Konzern Einhalt zu gebieten.

Doch die Umbrella-Labore haben wie immer ein neues Spielzeug parat, eine neue B.O.W. (Biologische, organische Waffe), die sie auf das Kreuzfahrtschiff Starlight loslassen.

Leon S. Kennedy, den wir aus Resident Evil 2 kennen, befindet sich ebenfalls an Bord, der den Plan verfolgt, diese B.O.W. auszuschalten. Und hier kommt Barry ins Spiel, denn Leon verschwindet auf mysteriöse Weise und nun ist es an dem Brecher mit dem glänzenden Silver Servant für Ordnung zu sorgen – gespielt wird zudem mit Leon S. Kennedy und Lucia.

Resident Evil Gaiden: Remake wie Resident Evil 1

Und an dieser Stelle kommt das Team von REVisited ins Spiel. Die Modder-Gruppierung arbeitet an einer Modifikation des allerersten Resident Evil. Das Urspiel soll also Stütze für diese Mod dienen und das neue Modding-Konstrukt soll aufzeigen, wie es wäre, wenn „Resident Evil Gaiden“ für die PlayStation erschienen wäre.

Project Starlight ist also eine spielbare Mod, die sich gerade in Produktion befindet. Kürzlich hat das Team den ersten Trailer veröffentlicht und der sieht sehr vielversprechend aus. Aber seht am besten selbst.

Wir schlüpfen also in die Rolle von Barry Burton und alles ist so, als wäre das Spiel für die erste PlayStation erschienen. Eine spannende Prämisse? Das finden wir auch, weshalb wir diese Mod in jedem Fall im Auge behalten werden. Ob sie jemals erscheint, ist allerdings fraglich und steht noch in den Sternen.

Wissenswert: Übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, ob es sich hierbei um einen Continuity-Fehler handelt in der Storyline von Resident Evil. Dem ist nicht so. Leon S. Kennedy steckt sich in Gaiden zwar mit dem Virus an, allerdings hat Capcom den Teil einfach aus dem Kanon herausgenommen. So ist das alles im Grunde also nie passiert im regulären Zeitstrahl von Resident Evil. Mehr zur „Resident Evil“-Story lest ihr hier.

