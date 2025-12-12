Resident Evil 9 bringt Leon zurück – Action meets Horror im neuen Dualitätsprinzip

Resident Evil Requiem sorgt schon vor dem Release am 27. Februar 2026 für Gesprächsstoff – nicht zuletzt wegen der Rückkehr von Leon S. Kennedy. Nachdem Capcom bei der ersten Enthüllung im Juni 2025 FBI-Agentin Grace Ashcroft als Hauptfigur ins Rampenlicht stellte, war lange unklar, ob Leon überhaupt auftaucht. Nun ist klar: Du wirst etwa die Hälfte des Spiels mit Leon verbringen.

Die Bestätigung kam direkt vom Game Director Akifumi Nakanishi. Bei einem Interview nach den Game Awards 2025 erklärte er, dass sich das Spiel zwischen zwei Charakteren aufteilt: Grace übernimmt die ruhigeren, atmosphärischen Survival-Horror-Passagen, während Leon die actionlastigen Gameplay-Abschnitte abdeckt. Dieses Dualitätsprinzip erinnert an ältere Serienableger wie Resident Evil: Revelations.

Leons Rückkehr mit Actionfokus

Wie viel Spielzeit bekommt Leon? Laut Nakanishi wirst du etwa 50 Prozent der Spielzeit mit Leon S. Kennedy verbringen. Dabei liegt der Fokus klar auf Action: Feuergefechte, Nahkämpfe und typische Zombie-Schlachten stehen im Vordergrund. Seine Abschnitte unterscheiden sich deutlich vom restlichen Gameplay, das auf Stealth und psychologische Spannung setzt.

Leon sei laut Capcoms Vision „nicht für Horror geeignet“. Statt Angst oder Hilflosigkeit zu vermitteln, verkörpert er weiterhin den abgebrühten Veteranen der Reihe. Das passt zur bisherigen Darstellung seiner Figur, die zuletzt im Remake von Resident Evil 4 (2023) zu sehen war.

Grace Ashcroft bringt frischen Horror

Wer ist Grace und wie unterscheidet sie sich von Leon? Grace ist eine FBI-Analystin mit wenig Kampferfahrung, deren Mutter einst im mysteriösen Wrenwood Hotel ums Leben kam. Dort spielt auch ein Großteil der Handlung von Requiem. Ihre Spielabschnitte erinnern stark an frühere Verfolgungsmechaniken wie mit Mr. X oder Lady Dimitrescu: Ein übermächtiges Monster jagt sie durch die Gänge, durch Wände und Decken hindurch.

Im Gegensatz zu Leon muss Grace sich verstecken, schleichen, Geräusche vermeiden und mit improvisierten Mitteln wie Glasflaschen arbeiten. Die Perspektiven – wahlweise First- oder Third-Person – kannst du jederzeit wechseln. Capcom empfiehlt First-Person für maximale Immersion bei Grace und Third-Person für die Action mit Leon.

Ein Spiel, zwei Stile

Wie wirkt sich das auf das Gameplay aus? Die Mischung aus zwei grundverschiedenen Spielstilen soll laut Capcom gezielt Spannung erzeugen. Während Grace‘ Abschnitte klaustrophobisch und nervenaufreibend wirken, bieten Leons Missionen explosive Kämpfe und klassische Resident-Evil-Action. Diese Kontraste beschreibt Nakanishi als Gefühl, „in ein kaltes Bad zu springen, nachdem man in der Sauna war“.

Capcom setzt damit bewusst auf Abwechslung, ohne das Spielgefühl zu verwässern. Beide Figuren haben eine durchgehende Rolle in der Handlung, die sich zu einem gemeinsamen Finale verdichten dürfte. Auch wenn Leon als Fan-Favorit gilt, verspricht Grace durch ihre persönliche Geschichte neue emotionale Tiefe im Franchise.

Release und Plattformen

Auf welchen Systemen erscheint Resident Evil Requiem? Das Spiel erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows und – etwas überraschend – auch für Nintendo Switch 2. Letztere Version wurde ursprünglich nicht eingeplant, konnte aber nach erfolgreichen Tests mit der neuen Nintendo-Hardware kurzfristig umgesetzt werden.

Die Entwickler haben laut eigenen Aussagen sogar mit Bewegungssteuerung per Joy-Con 2 experimentiert. Ob diese Funktion im finalen Spiel enthalten sein wird, ist aber noch nicht bestätigt.

Ein neuer Meilenstein für das Franchise?

Warum ist Requiem so wichtig für Resident Evil? Requiem ist der neunte Hauptteil der Reihe und stellt mit Grace Ashcroft erstmals seit Jahren eine neue Hauptfigur in den Vordergrund. Gleichzeitig bleibt Capcom den Wurzeln der Serie treu: Horror, Rätsel, Ressourcenmangel – kombiniert mit einem starken Fokus auf Storytelling und Atmosphäre.

Besonders bemerkenswert ist, wie das Spiel mit Erwartungen spielt. Während Leon für viele als Inbegriff des Resident Evil-Actionhelden gilt, bringt Grace die Verletzlichkeit zurück, die frühen Teilen ihren Reiz verlieh. Diese Mischung könnte Requiem zu einem der interessantesten Titel der Reihe machen.

