Resident Evil 8: Quiz-Time! Wie gut kennst du das Horrorspiel?

Das Gruselabenteuer Resident Evil 8 mitsamt Release liegt hinter uns und wir können es kaum abwarten, wie die Geschichte in Resident Evil 9 weitergeht. Doch bis es so weit ist, müssen wir vorerst noch ein wenig abwarten. Also, was tun in der Zwischenzeit?

Um dem Rätselspaß, der uns seit der allersten „Resident Evil“-Stunde an verfolgt, zu frönen, haben wir uns ein spannendes Quiz für euch überlegt: ein Zusatzrätsel sozusagen.

Wenn ihr also wahre Experten auf dem „Resident Evil 8“-Fachgebiet seid, dürfte euch am Ende dieses Rätsels kein Schrecken erwarten. Na ja, und wenn nicht? Dann hütet euch lieber vor den blutrünstigen Zombies, die an Ort und Stelle spawnen werden!

Bist du ein Resident Evil 8-Profi? Das gruselige Quiz zum Horrorschocker Resident Evil 8 feierte am 7. Mai 2021 den offiziellen Release für den PC, die PlayStation und Xbox. Im sagenumwobenen Village hat sich so einiges abgespielt. Aber wie aufmerksam warst du, als du dich gegruselt hast? Kannst du all diese Fragen richtig beantworten? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wie heißt Lady Dimitrescu mit Vornamen? Alina Alcina Alena Alcena

In welchem Jahr spielt Resident Evil 8? 2018 1998 2019 2021

Ethan Winters sucht seine Tochter... Lisa Cyndel Rose Eva

Hat Umbrella etwas mit dem „Dorf am Hut? Nein, Miranda hat den Umbrella-Gründer jedoch getroffen Nein, Miranda hasst die Umbrella Corp sogar Ja, Miranda und Ozwell E. Spencer haben ein Kind Ja, sie hat die Umbrella Corp. übernommen

Warum hat Chris die Frau von Ethan getötet? Weil Chris in die Fußstapfen von Albert Wesker tritt Na ja, weil er es kann Sie hat Chris in der Vergangenheit verlassen Die Mia am Anfang war nicht die echte

Welche augenscheinlich korrumpierte Organisation schickte Zombies ins Krisengebiet? BSAA Neo Umbrella S.T.A.R.S.

Die vier alten Häuser des „Dorfes“ lauten... Dimitrescu, Belmond, Morfeus, Eisenberg Dimitrescu, Beneviento, Mordin, Heisenberg Dimitrescu, Belmond, Moreau, Hasberg Dimitrescu, Beneviento, Moreau, Heisenberg

Welcher Charakter könnte (!) in Resident Evil 9 spielbar sein? Roronoa Zoro Ron Wesley Rose Winters Rosa Winter

Wie heißt der gut betuchte Verkäufer in Resident Evil 8? Whatareyou von Buying Duke Nukem Der Duke Herbert Holmes Wilfred Willy

Welche Örtlichkeiten muss man alle (!) betreten, um eine Bronze-Trophäe zu erhalten? Kommandozentralen Kirchen Keller Klohäuser

Wie lautet die neue Spezialtruppe von Chris Redfield? Chris' Roughnecks Foxhound Hound Wolf Squad Tiger Raf Raf

Welche Waffe gibt es nicht im Spiel? Desintegrator (T-1000) Wolfbane (M1851) Granatwerfer (GM 79) Lichtschwert (LZ-Answerer)

Wie besiegt man das Baby in Haus Beneviento? Mit einem Baseballschläger Toaster ins Gesicht Gar nicht, flieh! Latschen an Kopp!



Falls ihr mehr über „Resident Evil 9“ erfahren möchtet, schaut mal hier vorbei: