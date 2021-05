Resident Evil 8 – Erste Mods schon vor Release online

Noch bevor Resident Evil 8 am 7. Mai 2021 den offiziellen Release feiert, ploppen nun die ersten Mods im Netz zum Spiel auf. Die Modding-Szene hat bereits den Startschuss erhalten, was auf die Veröffentlichung der Gameplay-Demos zurückzuführen ist.

Wir erinnern uns: Capcom hat noch vor Release mehrere Demos veröffentlicht. Unter anderem auch Gameplay-Demos. Die eine Demo, die uns das ominöse „Village“ zeigt und eine, die uns einen weiteren Besuch auf Schloss Dimitrescu erlaubt.

Erste Mods zu Resident Evil 8 verfügbar!

Aufgrund der Tatsache, dass die PC-Community nun an diese „Resident Evil“-Daten gelang, konnten nun die ersten Mods konzipiert werden. Zum aktuellen Zeitpunkt funktionieren diese mit dem Fluffy Manager, einem Mod-Manager für die Demo. Doch dieser soll nach dem Release des Spiels für die Vollversion umgebaut werden. Es werden zudem aller Voraussicht nach weitere Mod-Manager folgen.

In jedem Fall gibt es schon jetzt lustige und bemerkenswerte Änderungen am Hauptspiel. Im Laufe der Zeit werden sicherlich noch diverse Kreationen folgen, doch wir werfen erst einmal einen Blick auf die Mods von vor der Veröffentlichung.

Da wären zum Beispiel der Merchant aus Resident Evil 4. Die Mod Merchant verwandelt den beleibten Waffenhändler Duke in seinen spirituellen Vorfahren aus RE4.

Weiter gibt es einige Waffen-Mods von MarcosRC wie die MK23 Socom– oder die Banana & Spoon-Mod, mit denen die Waffe des Protagonisten Ethan angepasst wird. Besonders unterhaltsam erscheint hier in jedem Fall die Fliegenklatsche, in die ihr eure Waffe ebenfalls verwandeln könnt. Die Fly Swatter-Mod macht es möglich, um die garstigen Feinde wegzuklatschen.

Doch die Barney-Mod hat es uns besonders angetan, die die Gegner in knuddelige Barneys verwandelt, die euch trotz ihres liebevollen Antlitzes selbstverständlich immer noch an die Gurgel wollen. Wie das aussehen kann, seht ihr hier auf dem YouTube-Kanal von Residence of Evil. Das Video zeigt die Barney-Mod und alle anderen zuvor erwähnten Mods: