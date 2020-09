Resident Evil 8 – Überraschung: Waffenhändler aus Resident Evil 4 wohl zurück!

Auch wenn es immer noch keine offizielle Bestätigung für ein vollwertiges Remake von Resident Evil 4 gibt, dürfen sich die Fans jetzt über ein kleines Schmankerl freuen, das im Rahmen des 2. Trailers zu Resident Evil 8 präsentiert wurde.

Resident Evil 8 – Trailer 2 ist da, zeigt Folklore des Dorfes und gediegene Gruselatmosphäre

Waffenhändler feiert Comeback

Ganz am Ende des Trailers sehen wir sowas wie einen Short-Teaser. Ein ominöser Charakter tritt ins Bild, der die Spielfigur mit herzlichen Worten begrüßt:

„Wenn es nur einen Schaufensterbummel entfernt ist.“

Der nette Herr, der Ethan Winters wohl dazu anhalten möchte, etwas zu kaufen, dürfte einigen von euch recht bekannt vorkommen. Es scheint sich hierbei wohl um ein Pendant zum Händler aus „Resident Evil 4“ zu halten.

Der notorische Waffenhändler im 4. Teil ist uns an einigen Stellen des Spiels über den Weg gelaufen und er hatte immer schlagkräftige Argumente dabei, die wir ihm abkaufen durften. Wie nett von ihm.

Tatsächlich sagt das sogar noch mehr aus. Wenn es einen Händler in Resident Evil 8 geben sollte, hat Capcom nicht nur das bekannte und beliebte Feature zurückgebracht, wir werden wohl auch sowas wie eine Ingame-Währung im Spiel auffinden, irgendwelche Credits oder Dollar, die wir dann wohl eintauschen können. Wir dürfen gespannt sein, was es am Ende wird!

Was haltet ihr von dem neuen Trailer? Seid ihr schon in Gruselstimmung und könnt den Next-Gen-Horror-Release in 2021 kaum noch erwarten oder lassen euch die ersten Bilder kalt?

PS5 vorbestellen: Vorbestellungen jetzt live! PlayStation 5

„Resident Evil 8“ erscheint in 2021 für die PS5, Xbox Series X und den PC (Steam). Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht!