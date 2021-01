Resident Evil 8: Inventarsystem auf neuem Level?

Capcom hat im Showcase vom 21. Januar 2021 gezeigt, worauf wir uns in Resident Evil 8 alles freuen dürfen. So ist nicht nur eine spielbare Demo „The Maiden“ im PS Store für die PS5 erschienen.

Obendrauf kehrt sogar der Waffenhändler aus Resident Evil 4 zurück und parallel gibt es noch einen Multiplayer-Modus Resident Evil Re:Verse, der sogleich ein dediziertes Standalone-Spiel darstellt.

Doch das war noch längst nicht alles, was der Showcase zu bieten hatte. Findige Augen blieben beim neuen Inventarsystem hängen, das in RE8 wohl ein neues Level erreicht.

Resident Evil 8 mit bestem Inventarsystem?

Wie es scheint, besinnen sich die Entwickler nicht nur in Hinsicht auf das Dorf und weiteren bekannten Elementen wie dem Händler auf „Resident Evil 4“. Auch das Inventarsystem ist direkt an den geistigen Vorgänger angelehnt, mit kleinen Verbesserungen!

Capcom präsentiert im Detail, wie das Inventar- und Crafting-System funktioniert. Dabei greift das Inventarsystem auf ein ähnliches zurück wie in „Resident Evil 7“. Doch es wurde verbessert und ähnelt nun mehr dem aus Resident Evil 4.

Seit RE7, in dem es keinen Koop-Partner mehr gab, müssen wir wieder mehr darauf achten, wie viel wir mit uns herumtragen.

© Capcom

Produzent Peter Fabiano erklärt, dass das neue Inventarsystem ein Verbund aus RE4 und RE7 darstellt. So sehen wir im Showcase-Video, dass sich das Layout an das aus RE4 anlehnt. Hier haben wir vorerst 9 mal 5 Plätze zum Start, das ergibt 45 Slots (ein Gewehr nimmt beispielsweise 12 Slots ein).

Der vorhandene Platz des Inventars kann im Laufe des Spiels vergrößert werden. Ressourcen-Management wird in dem Survival-Horrorspiel also eine sehr relevante Rolle spielen.

Davon ab können wir hier auf ein neues Craftig-Element zurückgreifen, das es so noch nicht gab. Bislang konnten wir Kräuter für Heilung und Schießpulver für Muntion kombinieren oder beispielsweise Gegenstände für Rätsel „entcraften“ mit einer einfachen Option im regulären Inventar.

Doch jetzt gibt es hier einen eigenen Eintrag für das „Crafting“ (also „Herstellen“). Das legt nahe, dass das Crafting-System (mit dem Händlersystem) um einiges erweitert wurde:

© Capcom

Haben wir es hier also mit dem umfangreichstes Ressource-Management-System zu tun, das wir bislang in der „Resident Evil“-Serie zu tun bekamen? Es könnte neben den bekannten Crafting-Optionen also noch unzählige neue Gegenstände geben, die wir zusammenbasteln dürfen. Und da macht es in jedem Fall Sinn, dieses Element ein wenig abzugrenzen vom Rest.

Denn Capcom hat innerhalb einer Pressemitteilung bestätigt, dass es sogenannte Rezepte geben wird. Und was diese wohl so alles bereithalten werden? Die finale Antwort müssen wir noch bis zum Release des Spiels abwarten.

Resident Evil 8 erscheint am 7. Mai 2021 offiziell (Release) für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Alle Infos zur Demo „The Maiden“ gibt es hier:

