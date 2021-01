Resident Evil 8 bringt besten Charakter aus Resident Evil 4 zurück!

Es wurde bereits mit einem vorherigen Trailer angedeutet und wir haben gemutmaßt, doch jetzt wissen wir es dank des neusten Videos final: der Waffenhändler aus Resident Evil 4 kehrt in Resident Evil 8 zurück und ich sage mal so, er hat sich ein wenig gehen lassen, aber er ist hoffentlich immer noch der Alte!

Der neue Gameplay-Trailer zu „Resident Evil 8“ enthüllt das, worauf wir schon die ganze Zeit gewartet haben. Der Waffenhändler (Merchant) feiert ein sattes Comeback!

Resident Evil 4-Star in Resident Evil 8: Der Duke als Waffenhändler

Und satt ist auch der Duke, wie er in RE8 bezeichnet wird. Aufgrund seines Körpergewichts reist er nun in einem Wagen durch die Landen und kauft wie verkauft Waffen an die, die es gerade nötig haben.

Was hat der Duke anzubieten? Der Duke verkauft dem Protagonisten Ethan Winters Munition, First-Aid-Kids, Granaten, Waffen und mehr. Er fungiert also als Supply-Station, Waffenschmied und bietet zusätzliche Dienste an.

Der Duke kann also eure Waffen upgraden. Alles natürlich gegen eine entsprechende Gebühr, versteht sich. Er ist immerhin ein fahrender Händler, der nichts zu verschenken hat!

The Duke’s Emporium in Resident Evil 8 © Capcom

Während die Waffenschmied- und Supplies-Option relativ eingängig sind gibt es noch eine unbekannt Option: „The Duke’s Purse“. Wir werden jedoch noch abwarten müssen, was es damit auf sich hat. Es handelt sich womöglich um ganz spezielle Dienstleistungen. Nur welche?

Capcom schreibt zudem innerhalb einer Pressemitteilung:

„Während des Spielens gefundene Gegenstände können mit Hilfe von Rezepten verarbeitet werden und sind so beim Kampf ums Überleben im Dorf von unschätzbarem Wert. “

Wir werden also bestimmte Rezepte im Spiel finden und können bestimmte Gegenstände weiterverarbeiten. Es könnte also sein, dass das Crafting hier eine größere Rolle spielt als in RE7 oder RE2 und RE3 (Remake), wo wir bereits Munition aus Schießpulver oder beispielsweise Medikamente herstellen konnten.

Resident Evil 8 erscheint am 7. Mai 2021 offiziell (Release) auf der PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Alle Infos zur Demo „The Maiden“ findet ihr hier:

