Resident Evil 1-Remake von Fans sieht fantastisch aus, kommt 2022

„Resident Evil“ aus dem Jahre 1996 hat einige Jahre später in 2002 bereits ein Remake spendiert bekommen, was nun über 20 Jahre zurück liegt. Der allererste Teil wurde demnach schon einmal von offizieller Seite aus generalüberholt. Doch trotz späterem HD-Remastered dieses Remakes ist auch dieses Spiel mittlerweile in die Jahre gekommen.

Resident Evil und Resident Evil 0, die beide recht ähnlich ausschauen im HD-Remastered, stellen keinen Vergleich zu Resident Evil 2 und Resident Evil 3 dar, die erst kürzlich in einer vollständigen Remake-Version neu veröffentlicht wurden.

Deshalb hoffen viele Fans darauf, dass Resident Evil 1 auch noch einmal neu veröffentlicht wird, und zwar mit den technischen Möglichkeiten von heute. Und vor allem der Transition zur Over-the-shoulder-Perspektive, die wir in verbesserter Form in „Resident Evil 2“-Remake kennengelernt haben, in ähnlicher Form allerdings schon seit Resident Evil 4 in dieser Reihe kennen.

Resident Evil bekommt vielversprechendes Fanremake

Da es zum aktuellen Zeitpunkt allerdings sehr unwahrscheinlich ist, dass Capcom noch einmal ein RE1-Remake produziert, legen die Fans jetzt selber Hand an und es könnte vielversprechender nicht sein.

Das „Resident Evil 1 Fan Remake“ schickt uns wie das Originalspiel mit dem Alpha Team in das Spencer-Anwesen vor Raccoon City, nachdem das Bravo Team hier auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Es liegt an uns, die Geheimnisse rund um die Projekte des Umbrella-Konzerns zu lüften. Gesteuert wird Jill Valentine.

Und dabei macht das Spiel schon jetzt eine gute Figur. Erste Bilder sind einladend, den Grusel noch einmal mit Jill zu durchlaufen. Hier seht ihr ein Beispiel:

Die fertige Version soll noch in diesem Jahr das Netz erreichen, während mehrere Sprachpakete beiliegen. Als kleinen Bonus gibt es außerdem noch ein zusätzliches Areal.

In einem Abschnitt durchlaufen wir das RPD (Raccoon Police Department) und zwar an einem Tag vor dem Virusausbruch. Wir laufen zum Helikopterlandeplatz und fliegen zum Spencer-Mansion. Eine coole Idee?

Doch ansonsten soll alles beim Alten bleiben. Sprich Inventar- und Ressourcenmanagement sollen eine große Rolle spielen, während wir nichts an unsere Hauptfigur heranlassen dürfen, damit sie überlebt.

Parallel macht ein weiteres Fanprojekt auf sich aufmerksam, das „Resident Evil Code: Veronica“-Remake. Mehr darüber erfahrt ihr hier:

