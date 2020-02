Release-Vorschau: Neue Games in der 8. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Diese Woche gibt es ein Wiedersehen mit diversen Action-Klassikern. Als Highlight erwartet uns das „Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle“.

PlatinumGames und Sega lassen die beiden Action-Hits Bayonetta und Vanquish zum 10. Jubiläum erneut aufleben. Beide Titel erscheinen zusammen im „Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle“ für PS4 und Xbox. Die Remaster wurden für die Current-Gen-Konsolen optimiert. Wer eine PS4 Pro oder Xbox One X zu Hause stehen hat, kann die Games sogar in 4K und mit 60 Bildern pro Sekunde genießen. Des Weiteren zeigen wir euch alle weiteren Releases für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 17. bis zum 23. Februar 2020. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 8. Kalenderwoche

Montag, 17. Februar 2020

-keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen guten Start in die Woche!

Dienstag, 18. Februar 2020

Bayonetta für PS4, Xbox One

für PS4, Xbox One Vanquish für PS4, Xbox One

für PS4, Xbox One DCL: The Game für PS4, Xbox One

für PS4, Xbox One Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue für Xbox One

für Xbox One Giraffe and Annika für PC

für PC Hunt: Showdown für PS4

Mittwoch, 19. Februar 2020

The Suicide of Rachel Foster für PC

für PC Bunny Parking für Xbox One

für Xbox One Skul: The Hero Slayer für PC (Early Access)

für PC (Early Access) Lost Artifacts für Xbox One

Donnerstag, 20. Februar 2020

Devil May Cry 3 Special Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Katana Kami: A Way of the Samurai für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch World of Horror für PC (Early Access)

für PC (Early Access) Sega Ages: Sonic The Hedgehog 2 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Dreamo für PC

für PC DeadOut 2 für PC

Freitag, 21. Februar 2020

Brief Battles für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Tony Stewart’s Sprint Car Racing für PC

für PC Draugen für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Psikyo Shooting Stars Bravo für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Dungeon Defenders: Awakend für PC (Early Access)

für PC (Early Access) Azur Lane: Crosswave für PS4

für PS4 Tower of Babel – No Mercy für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Ailment für Xbox One

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte in den Kommentaren mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

