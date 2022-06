Redfall: Erstes Gameplay des Open-World-Vampir-Shooters veröffentlicht

Nachdem 2021 der erste Trailer zu Redfall erschien, zeigen aktuelle Gameplay-Szenen endlich, was uns genau erwartet. Das Entwicklerteam der Arkane Studios wagt sich, nach dem Steampunk-Stealth-Abenteuer Dishonored und dem Weltraum-Horror-Szenario Prey, nun also an das Vampir-Thema und erstmals an eine offene Spielwelt.

Nach der Enthüllung auf der letztjährigen E3 sollte der Shooter eigentlich in diesem Jahr erscheinen, wurde dann jedoch auf 2023 verschoben.

Beim Xbox & Bethesda Showcase 2022 wurde nicht nur der Release-Zeitraum erneut bestätigt, sondern auch ein fast sechsminütiger Gameplay-Trailer gezeigt.

Die Open World von Redfall

„Redfall“ ist in zwei Distrikte unterteilt und lässt sich lediglich zu Fuß erkunden – entsprechend klein und kompakt ist diese Open World dann auch. Wer hier also eine gigantische Spielwelt à la Assassin’s Creed erwartet, liegt leider falsch. Dennoch könnt ihr euch frei bewegen, habt also keinen vorgegebenen Game-Path.

Redfall: Geschichte und Charaktere

Das namensgebende Städtchen befindet sich auf einer Insel im US-Bundesstaat Massachusetts und wurde von Vampiren überrannt, die so mächtig sind, dass sie die Sonne verdunkelt und den gesamten Ort von der Außenwelt abgeschnitten haben.

Als Vampirjäger und bis an die Zähne bewaffnet, heißt es nun: Herausfinden, was da vor sich geht und die Stadt von den Blutsaugern zu befreien und zurückzuerobern.

Dabei habt ihr die Wahl zwischen vier verschiedenen Charakteren mit individuellen Fähigkeiten:

Layla Ellison: Eine Studentin der Biomedizin-Technik, die selbst zum Opfer der Experimente wurde, die zur Vampirseuche in Redfall führten. Dadurch erlangte sie jedoch telekinetischen Fähigkeiten.

Eine Studentin der Biomedizin-Technik, die selbst zum Opfer der Experimente wurde, die zur Vampirseuche in Redfall führten. Dadurch erlangte sie jedoch telekinetischen Fähigkeiten. Jacob Boyer : Der ehemalige Militärscharfschütze hat ein übernatürliches Auge und einen Raben, mit dem er Gebiete aufdecken kann. Zudem kann er Bedrohungen aus sicherer Distanz ausschalten.

: Der ehemalige Militärscharfschütze hat ein übernatürliches Auge und einen Raben, mit dem er Gebiete aufdecken kann. Zudem kann er Bedrohungen aus sicherer Distanz ausschalten. Remi de La Rosa: Die Ingenieurin ist eigentlich Teil einer Elite-Navy-Rettungseinheit. Durch ein Schiffsunglück landet sie, gemeinsam mit ihren kleinen Roboter Bribon in Redfall. Bribon dient als nützlicher Helfer gegen die Vampire.

Die Ingenieurin ist eigentlich Teil einer Elite-Navy-Rettungseinheit. Durch ein Schiffsunglück landet sie, gemeinsam mit ihren kleinen Roboter Bribon in Redfall. Bribon dient als nützlicher Helfer gegen die Vampire. Devinder Crousley: Der Brite ist ein berühmter Geisterjäger. In Redfall bekommt er es (offenbar zum ersten Mal) mit wirklich bösartigen, paranormalen Wesen zutun.

Starfield und Redfall werden verschoben – neuer Releasetermin?

Solo oder Koop

Gespielt werden kann als Singleplayer oder im Koop-Modus. Beide Modi besitzen durchaus ihren Reiz, aber eben auch ihre Tücken: Wer allein spielt, ist auch wirklich allein. Es gibt keine KI, die euch unterstützt und auch der Wechsel zu einem anderen Charakter wird im Spielverlauf wohl nicht möglich sein.

Die Vorgehensweise sollte also entsprechend angepasst werden. Während ihr euch in der Vierergruppe mitten ins Getümmel stürzen könnt, solltet ihr solo etwas bedachter vorgehen, sonst werdet ihr schnell selbst zur Blutkonserve.

Ob Arkane mit „Redfall“ letztlich die Bedürfnisse der Single- und der Koop-Player befriedigen kann, bleibt natürlich abzuwarten. Vielleicht gibt es ja vorab noch eine Preview- oder Demoversion.

Die bisherigen Infos und Bilder sehen doch aber schon mal gut aus.