Achtung vor RE8-Scam-Einladungen!

Vorsicht, liebe „Resident Evil“-Fans! Es könnte sein, dass ihr eine Scam-Mail mit einer Einladung erhalten habt, die euch einen frühen Zugang zu Resident Evil 8 Village verspricht. Doch hier ist leider eine Betrugsmasche im Umlauf. Capcom hat noch keine Einladungen für den Early Access von RE8 verschickt. Es handelt sich also um sogenannte Scam-Mails, die sich wie eine echte Einladung von Capcom tarnen, um euch schließlich zu hacken oder euch euer Geld aus der Tasche zu ziehen.

Nachdem Capcom erst kürzlich Opfer von Cyberkriminalität wurde, zielen die Betrüger nun direkt auf die wartenden Fans ab.

RE8 startet nicht in den Early Access

Capcom hat diesbezüglich eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht, in der sie uns entsprechend warnen. Sie schreiben:

„Wir senden diese Nachricht, da wir auf die Mails aufmerksam wurden, die sich gegenwärtig im Umlauf befinden. Sie beinhalten ‚Früher-Zugang-Einladungen‘ hinsichtlich Resident Evil 8. Der Absender ist ’no-reply(at)capcom(dot)com‘. Wir möchten euch informieren, dass diese Nachrichten nicht von Capcom sind, sondern Phishing darstellen.“

Weiter wird empfohlen, dass diese Nachrichten umgehend gelöscht werden sollten. In keinem Fall dürft ihr hier irgendwo drauf klicken oder gar etwas herunterladen. Dann könnte euer System hochgradig gefährdet sein!

Zudem empfiehlt Capcom, dass ihr umgehend den Support kontaktieren könnt, wenn ihr euch unsicher seid, was es mit der empfangenen Nachricht auf sich hat. Prüft in jedem Fall immer den genauen Absender der E-Mail. Wenn er mit der obigen Adresse übereinstimmt, wisst ihr Bescheid.

Das Warten hat bald ein Ende

Aber keine Sorge. Um in den Genuss von „Resident Evil 8 Village“ zu gelangen, müsst ihr euch nicht mehr allzu lange gedulden. Bereits am 7. Mai 2021 fällt der Startschuss. Der Release erfolgt für alle gängigen Plattformen, also PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

