The Day Before-Entwickler Fntastic verkündet Schließung: Totaler Flop für alle Beteiligten

Mit The Day Before sollte sich das Entwicklerstudio Fntastic in jegliche Schlagzeilen katapultieren. Dass es sich bei den Berichten um Scamvorwürfe, rekordverdächtig schlechte Bewertungen und die Schließung des Studios handelt, war sicher nicht der Plan.

Doch genau so ist es für Fntastic gekommen. Wir fassen euch das Drama rund um The Day Before zusammen.

The Day Before: Zwischen Assets, Scam und Shitstorm

Seit dem 7. Dezember 2023 ist „The Day Before“ als Early-Access-Version auf Steam spielbar. Nach unzähligen Verschiebungen des Release konnten die Spieler endlich in das Survival-MMO einsteigen. Oder auch nicht.

Statt einem packenden Open-World-Titel bekamen wir einen Extraction-Shooter, der den Ankündigungen des Entwicklers in keiner Welt gerecht wurde. Entsprechend negativ fielen die Rezensionen der Käufer aus.

Das liegt unter anderem daran, dass „The Day Before“ nahezu ausschließlich aus gekauften Assets besteht. An sich ist das Verwenden solcher vorgefertigter Modelle kein Problem, dazu sind sie da.

Allerdings wurde das vom Entwickler mit keiner Silbe erwähnt, im Gegenteil. Fntastic brüstete sich oft mit der langen Entwicklungszeit und der Arbeit, die in den Titel geflossen sein soll.

Die enttäuschten Fans sind sich einig: Bei diesem Spiel handelt es sich um einen Scam. Dieser Vorwurf wird durch eine folgenschwere Ankündigung des Entwicklers weiter gestützt.

Fntastic schließt: So geht es mit The Day Before weiter

Nur wenige Tage nach Release von „The Day Before“ verkündet das Entwicklerstudio seine Schließung auf Twitter/X. Im Statement heißt es, dass sich der Titel finanziell nicht getragen hätte und das Geld für den weiteren Support fehle.

„All unsere Einnahmen werden dazu verwendet, die Schulden bei unseren Partnern zu begleichen. […] Wir wollten unbedingt neue Patches herausbringen, um das volle Potenzial des Spiels zu zeigen, aber leider haben wir nicht die Förderung, um die Arbeit fortzusetzen.“

Die Fans fordern nun von Fntastic eine Rückerstattung des Kaufpreises, da das Spiel keineswegs den Versprechungen gerecht werden konnte. Das Studio, der Publisher Mytona und Steam befinden sich gerade in Gesprächen, um Rückgaben möglich zu machen.

„Mytona und wir arbeiten gerade mit Steam an einer Spielzeit unabhängigen Rückerstattung für alle Spieler, die eine fordern. Fntastic hat und wird nichts an den Verkäufen von The Day Before verdienen.“

