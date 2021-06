Ratchet & Clank: Rift Apart – So lang fällt die Spielzeit aus

Das Review-Embargo zu Ratchet & Clank: Rift Apart ist gefallen und die Redaktionen können ihre Eindrücke zum PS5-Exklusivtitel kundtun. So dürfen wir nun auch ganz offen über die Spielzeit sprechen. Wie lange benötige ich für „Ratchet & Clank: Rift Apart“? Wir geben euch im folgenden Beitrag die Antwort auf diese Frage.

Die Spielzeit von Ratchet & Clank: Rift Apart – Ein recht kurzweiliges Abenteuer

Wie fällt die Spielzeit von Rift Apart aus? Im Rahmen des Tests sahen wir nach 14 Stunden erstmals die Credits. Dabei sind wir jedoch nicht schnellstmöglich durch das Abenteuer gerannt, sondern haben schon einige optionale Ziele gelöst und zwei Drittel der Gold-Bolts gefunden. Allein für die Hauptstory werdet ihr wohl kaum mehr als 10 bis 12 Stunden benötigen.

Wie bereits angemerkt, gibt es aber noch mehr abseits der Hauptgeschichte zu tun: Viele Planeten, die ihr bereist, verfügen über Nebenaufgaben und eine ganze Reihe an Collectibles. Nach diesen Sammelgegenständen solltet ihr in dem Spiel die Augen offen halten:

Gold-Bolts: Zum Freischalten von Boni oder witzigen Cheats.

Zum Freischalten von Boni oder witzigen Cheats. Spionbots: Damit erhaltet ihr Zugriff auf die übermächtige R.I.D.A.-Waffe.

Damit erhaltet ihr Zugriff auf die übermächtige R.I.D.A.-Waffe. Rüstungsteile: Jedes Set besteht aus Helm, Brustpanzer und Beinen. Habt ihr die komplette Rüstung, winken unter anderem Statuswertboni.

© Sony Interactive Entertainment

Des Weiteren könnt ihr euch im Zurkie’s in der Arena austoben, die viele Herausforderungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen für euch bereit hält.

Wollt ihr also alles vom Spiel sehen und die 100 Prozent an Trophäen vollmachen, könnt ihr noch einige Stunden an die Hauptstory dranhängen. Die Platin-Trophäe habt ihr nach gut 25 Stunden in eurem Besitz gebracht. Einen New Game Plus-Modus gibt es ebenfalls, der ist aber für den Spielfortschritt nicht relevant.

In PlayCentral-Test haben wir „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ganz genau unter die Lupe genommen und erklären euch, wie gut das neue, interdimensionale Abenteuer ausfällt.

Ratchet & Clank: Rift Apart im Test – Wilder Ritt durch die Dimensionen