Ratchet and Clank: Rift Apart – Review-Embargo & wann unser Test erscheint

Am kommenden Freitag, den 11. Juni erscheint mit dem Third-Person-Shooter Ratchet and Clank: Rif Apart nach Returnal der nächste große Exklusivtitel für die PS5.

Die Review-Codes zu „Ratchet and Clank: Rif Apart“ sind bereits von Sony an ausgewählte Redaktionen verteilt worden und unser Redakteur Daniel Busch konnte sich schon zahlreiche Stunden durch das interdimensionale Abenteuer schießen. Einige Tage vor dem Release des Titels dürfen die ersten internationalen Testberichte veröffentlicht werden. Wir sagen euch, wann genau unsere Review erscheint.

Wann erscheint unser Test zu Ratchet and Clank: Rif Apart?

Das Test-Embargo fällt am Dienstag, den 8. Juni um 16:00 Uhr deutscher Zeit und damit einige Tage vor Release des Spiels. Zu diesem Zeitpunkt erscheint auch unser Test samt Fazit und Wertung.

Review-Embargo: 8. Juni 2021 um 16:00 Uhr

8. Juni 2021 um 16:00 Uhr Offizieller Release: 11. Juni 2021

11. Juni 2021 Plattform: PlayStation 5

© Sony Interactive Entertainment

Worum geht es in Ratchet and Clank: Rif Apart?

In „Ratchet and Clank: Rif Apart“ muss das namensgebende Heldenduo einmal mehr Bösewicht Dr. Nefarious das Handwerk legen. Der Schurke reist in eine alternative Realität. Als Ratchet und Clank ihm folgen, werden sie voneinander getrennt, wobei der kleine Roboter auf die Lombax-Kriegerin Rivet trifft.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.