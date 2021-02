Rainbow: Six Siege führt Skins aus Resident Evil ein

Kooperationen zwischen Spiele-Serien oder auch Spielen und Filmen sind keine Seltenheit. Dazu gehört auch, dass Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege Skins aus „Resident Evil“ spendiert bekommt.

Das Jahr 6 in „Rainbow Six: Siege“ wird sehr spannend. Dazu trägt die Kooperation zwischen Ubisoft und Capcom bei, die Inhalte aus der Horror-Reihe „Resident Evil“ in den Taktik-Shooter bringt. Dazu gehört, das sich Operator Zofia dank Skins in Jill Valentine verwandelt. Ob es sich um einen Elite-Skin handelt, ist momentan noch nicht klar. Weitere solcher kosmetischer Upgrades sollen im Verlauf des Jahres 6 folgen.

Resident Evil ist nicht die einzige Neuerung in Rainbow Six: Siege

Bei Skins rund um „Resident Evil“ bleibt es aber nicht. Denn Ubisoft gab bekannt, auch mit Ikumi Nakamura zusammenzuarbeiten. Sie war zuvor an „GhostWire: Tokyo“ und „The Evil Within“ beteiligt und soll ebenfalls eine Reihe von Skins für „Rainbow Six: Siege“ entwerfen. Diese kommen zumindest den Operator Echo und Dokkaebi zugute.

Die kosmetischen Items sollen ab dem 2. März ins Spiel kommen. Das ergibt durchaus Sinn, da Ubisoft den Spielern mehr Möglichkeiten bieten will, das Aussehen ihrer Operator zu verändern. Dazu gehört, dass ihr mit einem kommenden Update Elite Skins mit verschiedener Ausrüstung und anderen Outfits kombinieren dürft, um so einzigartige Sets zu erschaffen.

Wer auf neue Inhalte für „Rainbow Six: Siege“ hofft, der darf sich seit dem vergangenen Sonntag, den 21. Februar in den Test von Crimson Heist stürzen. Das Content-Update bringt einen weiteren Operator und eine besondere Drohne mit sich, die neue Taktiken im Shooter ermöglicht.

Wie ihr seht, gibt Ubisoft ordentlich Gas und versorgt euch mit vielen neuen Inhalten für den erfolgreichen und nach wie vor beliebten Multiplayer-Shooter.