PS5: Über 3,4 Millionen Auslieferungen? Konsole bricht schon jetzt Rekord laut Bericht

Sony soll laut einem neuen Bericht der Digitimes über 3,4 Millionen Einheiten der PlayStation 5 in den ersten vier Wochen ausgeliefert haben und zwar weltweit. Wenn das stimmt, handelt es sich hierbei schon jetzt um einen Rekord.

Stellt PS5 schon jetzt ein Rekord auf?

Die PS5 könnte schon jetzt in den ersten vier Wochen einen ersten Rekord gebrochen haben. Laut Bericht wurde die Next-Gen-Konsole über 3,4 Millionen Mal verkauft und nach Hause zu den Endkunden geliefert.

Das wäre der höchste Wert in der Geschichte der PlayStation-Konsole, der sich auf besagten Zeitraum von vier Wochen bezieht und somit ein neuer Rekord.

Die PS4 kam bekanntermaßen auf 4,3 Millionen Einheiten, allerdings wurde die Stückzahl in 6 Wochen ausgeliefert. Im Q3’13 wurden 4,3 Millionen und im Q4’13 dann nochmal 3,3 Millionen PS4-Konsolen verschifft. So konnten in den ersten beiden Geschäftsquartalen die 7,6 Millionen Konsolen verkauft und verschickt werden.

Die PS5 wird diese Zahl im jetzigen Geschäftsquartal Q3’20 und Q4’20 (Januar bis März) voraussichtlich übertreffen.

Wie viele PS5 werden 2021 ausgeliefert?

Zudem ist hier die Rede von den Auslieferungszahlen in 2021. Sony könne in 2021 weltweit zwischen 16,8 Millionen und 18 Millionen Einheiten verkaufen und zu den Kunden nach Hause liefern, heißt es.

Auch hier soll es also eine signifikante Steigerung im Vergleich zur PS4 geben, denn diese wurde im FY2014 (Folgejahr nach Release) lediglich 14,8 Millionen Mal verkauft und ausgeliefert.

Bislang gibt es noch keine offizielle Stellungnahme von Sony, ob diese Zahlen der Wahrheit entsprechen. Wir werden uns also noch ein wenig gedulden müssen, bis sich der Hersteller äußert, um dies final zu bestätigen.