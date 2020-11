PS5: Wie steht es um die Temperatur und den Geräuschpegel?

Am 14. bzw. 19 November 2020 erscheint mit der PS5 die dritte Next-Gen-Konsole in diesem Jahr. Schließlich hat Microsoft am heutigen Dienstag, den 10. November mit der Xbox Series X und Xbox Series S bereits ordentlich vorgelegt. Während sich Spieler also noch ein paar Tage auf ihre PlayStation 5 gedulden müssen, sind durch erste Testberichte bereits einige interessante Fakten rund um die Temperatur und den Geräuschpegel der PS5 an die Öffentlichkeit gelangt.

In einem aktuellen YouTube-Video von GameTwo (1:35 min) ist ein Lautstärkevergleich zwischen der PS5 und der PS4 Pro zu sehen, während auf den Konsolen Marvel’s Spider-Man: Miles Morales gespielt wird.

Der Lüfter der PS4 Pro dreht dabei ordentlich auf, die PlayStation 5 ist in diesem direkten Vergleich deutlich leiser. Wie einige Tester schon bestätigt haben, dreht bei der PS5 vor allem das Bluray-Laufwerk immer mal wieder hoch, auch wenn das eingelegt Spiel gar nicht gestartet wurde. Und das Laufwerk soll nicht besonders leise sein. Da wir die PS5 bisher noch nicht testen konnten, können wir dies jedoch nicht bestätigen.

Temperaturmessungen bei der PS5

Weiterhin gibt es dank der italienischen Webseite GameTimers einige interessante Temperaturmessungen während des Spielens. Dabei betrug die höchste gemessene Temperatur (Devil May Cry 5 Special Edition) bei 120 fps ordentliche 59°C. Bei Miles Morales waren es sogar nur 55°C. Bei Spielen der vorherigen Generation waren die gemessenen Temperatur noch kühler. Bei Ghost of Tsushima betrugt die Temperatur 47°C und bei God of War 45°C. Auf der PS4 Pro waren es hingegen 57°C und 58°C.