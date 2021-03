PS5: Weshalb der Streamer MontanaBlack vom Kauf der PlayStation 5 abrät

Die PlayStation 5 erschien im November des vergangenen Jahres und noch immer ist es ein wahrer Glücksgriff, die Konsole bereits in den Händen halten zu können. Der Grund dafür liegt in der weiterhin sehr schlechten Verfügbarkeit der PS5-Konsole begründet.

Doch lohnt sich der Kauf überhaupt? Wir haben die PlayStation 5 sowie den DualSense-Controller bereits ausführlich testen können und verraten euch in unseren Artikeln, was die PlayCentral-Redaktion von der neuen Konsolengeneration hält.

Weshalb MontanaBlack vom PS5-Kauf abrät

Ziemlich kritisch sieht die ganze Sache der deutsche Streamer MontanaBlack, der auf Twitch zu den erfolgreichsten Influencern überhaupt zählt. Dieser rät seinen Fans vom Kauf der Konsole ab. Aber was ist der Grund für diese Äußerung?

MontanaBlack musste ziemlich lange auf sein Exemplar der PS5 warten, der er im Vorfeld mit einigen Problemen zu kämpfen hatte. Unter anderem wurde scheinbar sein Amazon-Konto gehackt, weshalb seine am 17. September vorbestellte Konsole wieder storniert wurde. Aber auch Sony ließ den Streamer abblitzen, als dieser das japanische Unternehmen bat, ihm eine PlayStation 5 zur Verfügung zu stellen. Im Dezember 2020 war es dann aber endlich so weit und Marcel Eris konnte die Sony-Konsole in einem Livestream auf Twitch auspacken.

„Kein Spiel, außer vielleicht Spiderman, das wirklich geil ist“

Nachdem Eris die Spende eines Zuschauers erhielt, der sich über die lange Wartezeit bis zur nächsten PS5-Verkaufswelle beschwerte, sagte MontanaBlack:

„Ich sag dir, Bruder, kauf dir keine PS5!“

Die Begründung für das durchaus harte Urteil lieferte der Streamer gleich hinterher: „Ich sage dir, wie es ist. PS5 lohnt nicht. Lohnt einfach nicht.“ Laut Marcel Eris fehlen der Sony-Konsole derzeit schlicht und ergreifend noch die Exklusivtitel, die einen Kauf rechtfertigen würden. Es gebe „kein Spiel, außer vielleicht Spiderman, das wirklich geil ist“, weshalb sich der Kauf derzeit nicht lohnen würde.

Begeistert ist der Streamer bis jetzt aber scheinbar auch nicht von dem beilegenden und neu entwickelten DualSense-Controller. Er bezeichnete diesen als „auf Dauer unbequem“, außerdem liege er nicht sonderlich gut „in der Hand“.

Angemerkt werden muss an dieser Stelle aber natürlich, dass MontanaBlack zu diesem Zeitpunkt noch keine Gelegenheit hatte, um sich an den neuen Controller zu gewöhnen. Erst nach einem Langzeittest lässt sich wohl ein endgültiges Fazit ziehen. Möglicherweise hat sich MontanaBlack mittlerweile aber mit dem Controller der PS5 angefreundet?

PS5 bei Otto kaufen: Zahlreiche Käufer klagen über eine Stornierung

Konntet ihr euch bereits eine PS5 sichern? Wenn ja, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie euch die Konsole sowie der Controller gefallen.