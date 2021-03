PS5 bei Otto kaufen: Zahlreiche Käufer klagen über eine Stornierung

Am gestrigen Donnerstag, den 4. März 2021 bot Otto gegen 9 Uhr in seinem Onlineshop ein erstes PS5 Bundle an. Dieses bestand aus der Sony-Konsole mit Laufwerk, dem DualSense-Controller sowie der Ultimate Edition von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“. Der Verkaufspreis lag bei fairen 569,99 Euro.

Zwar schien das verfügbare Kontingent bereits nach wenigen Minuten restlos ausverkauft zu sein, durch die regelmäßige Aktualisierung des Warenkorbs hatten aber scheinbar viele Kunden auch noch nach knapp zwei Stunden Glück und konnten sich eine PlayStation 5 sichern. Erst gegen 11 Uhr war die Konsole komplett ausverkauft. Doch ganz offensichtlich hatte der Händler deutlich mehr Exemplare der PS5-Konsolen verkauft als überhaupt verfügbar waren.

Zahlreiche stornierte PS5-Bestellungen

Bereits gestern Mittag berichteten immer mehr verärgerte Kunden über eine Stornierung ihrer Bestellung, die sie erhalten hatten. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Otto beschweren sich nach und nach immer mehr Spieler über die nicht nachvollziehbare Stornierung. Eine offizielle Antwort seitens des Händlers gab es bis jetzt offenbar nicht.

@otto_de Warum.wurde meine Playstation 5 Bestellung heute einfach storniert? Ohne einen Grund zu nennen.. All die Freude umsonst — Peer Klint (@TheRealFritjoff) March 5, 2021

