PS5 und PS4 erhalten heute ein neues Systemupdate und Sony verspricht bald VRR

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Sony immer Firmware-Updates für die PS5 und PS4. Jetzt wurde bestätigt, dass der nächste größere Patch heute erscheint. Wir fassen alle Neuerungen zusammen und was in Zukunft noch kommt.

Das steckt im neuen Firmware-Update für PS5 und PS4 drin

Die neue Firmware für die PlayStation 5 und PlayStation 4 konzentriert sich vor allem auf Funktionen für das gemeinsame Spielen. So wird es jetzt möglich seine Partys auf beiden Konsolen öffentlich oder privat zu eröffnen. So könnt ihr besser kontrollieren, wer eurem Chat beitreten kann.

Zudem gibt es noch die weiteren Updates:

Verbesserte UI im Kontrollzentrum und den Trophäen-Karten (PS5)

im Kontrollzentrum und den Trophäen-Karten (PS5) Accessibility-Optionen wie Mono-Audio bei Kopfhörern (PS5)

wie Mono-Audio bei Kopfhörern (PS5) Nur für US und UK : Englische Sprachkommandos, um die Konsole zu steuern. (PS5)

: Englische Sprachkommandos, um die Konsole zu steuern. (PS5) Share Play kann direkt über den Voicechat gestartet werden, ohne erst den Bildschirm zu teilen. (PS5)

kann direkt über den Voicechat gestartet werden, ohne erst den Bildschirm zu teilen. (PS5) Sortiert eure Bibliothek nach Genre. (PS5)

Hängt bis zu fünf Spiele am Home Screen fest und insgesamt können bis zu 14 Apps angezeigt werden. (PS5)

Voice Chat-Lautstärke für alle Spieler*innen einzeln anpassbar. (PS4)

für alle Spieler*innen einzeln anpassbar. (PS4) Ihr könnt privaten und offenen Partys auf der PS App beitreten und es gibt eine verbesserte UI, angepasst an die PS5-Verbesserungen. (PS App)

Die PS Remote-App hat jetzt einen Dark Mode.

Der Look der Karten, wie hier bei den Trophäen, wurde noch einmal angepasst. ©Sony

Das Firmware-Update ist ab sofort verfügbar und kann auf beiden Konsolen heruntergeladen werden.

Dieses PS5-Feature soll bald endlich kommen

Seid der Veröffentlichung der PS5 hat Sony bereits einen Ausblick gegeben, was in Zukunft noch alles kommt. Darunter wurde zum Beispiel die Unterstützung von VRR (Variable Refresh Rate) versprochen. Jetzt gab es erste Details dazu und einen Blick auf den Punkt im Menü:

Schon bald könnt ihr endlich VRR auf der PS5 einschalten. ©Sony

So funktioniert VRR auf der PS5: Die Funktion ermöglicht es euch, dass das Display dynamisch die angezeigte Wiederholungsrate anpasst. Bei Bildschirmen und Monitoren, die das unterstützen, fallen Framedrops in Spielen nicht mehr so auf, wie üblich. Während die Xbox Series X/S das schon lange kann, bekommt die PS5 das erst jetzt. Voraussetzung dafür ist, dass das Ganze nur über HDMI 2.1 funktioniert. Dadurch fallen einige Monitore mit Freesync leider heraus, da diese öfters mit HDMI 2.0 ausgestattet sind.

Dazu kommt, dass Sony angibt, dass VRR auch bei Spielen angewendet werden kann, die es normal nicht unterstützen. Das kann zu einer besseren Wahrnehmung bei der Framerate in manchen Spielen führen. Falls es dabei aber zu grafischen Fehlern kommt, kann VRR wieder ausgeschaltet werden.

PS5: VRR-Unterstützung kommt via Update, aber warum brauche ich das?

Wann erscheint VRR auf der PS5? Noch ist das Feature nicht freigeschaltet. Sony selbst gibt einen Zeitrahmen in den kommenden Monaten an. Aber immerhin zeigt der Hersteller so, dass sie weiter an der Funktion arbeiten und sie bald endlich dabei ist.