PS5: MediaMarkt & Saturn bieten schwarze Skin-Folie für eure PlayStation 5 an

Bislang ist die PS5 lediglich in weiß verfügbar. Wer sich seit dem Release ein Exemplar der begehrten Sony-Konsole sichern konnte, der hatte lediglich die Möglichkeit, die Faceplates in Eigenregie individuell anzupassen. Eine schwarze PS5 gibt es derzeit nicht und wurde von Sony bisher auch nicht angekündigt. Individuell gestaltete Faceplates gibt es bisher ebenfalls nicht von Sony. Lediglich Dritthersteller versuchen diese immer wieder in Umlauf zu bringen, was Sony aber möglichst zu verhindern versucht.

Umso überraschender, dass die beiden Onlineshops MediaMarkt und Saturn nun Sticker beziehungsweise schwarze Skin-Folie für die PS5 und den DualSense-Controller anbieten.

In der Produktbeschreibung dazu heißt es:

Verpasse deiner Konsole und deinem Controller einen neuen Look!

Abziehen, draufkleben und fertig

einfach aufzubringen

rückstandslos ablösbar

erhöhter Grip

super widerstandsfähig

individuelles Design

antireflex Material

Es haftet bombenfest und kann dank spezieller Struktur dennoch ohne Rückstände entfernt werden.

Im Lieferumfang befindet sich ein Set Skin-Folie für eine Konsole in der Farbe Schwarz. Der Preis für die PS5-Skins liegt bei 19,99 Euro.

Was sagen Käufer zu den PS5-Folien?

Bis jetzt gibt es noch nicht viele Rückmeldungen zu den Stickern. Ein Kunde, der bereits eine Bewertung auf der Produktseite von Saturn hinterlassen hat, scheint allerdings weniger glücklich mit seinem Kauf zu sein. Anscheinend sind die Klebeteile nicht so passgenau, wie es eigentlich sein sollte:

„Leider nicht zu empfehlen. Die Optik war echt top und mit der Videoanleitung war alles fix beklebt. Leider sind die Klebeteile aber so ungenau Zugeschnitten, das an einigen Stellen die Klebefolie übersteht oder es fehlt etwas. Das hat mich so gestört das ich sie wieder abgemacht habe. Rausgeschmissenes Geld, lieber auf echte Austauschteile warten.“ Benutzer Dahle auf Saturn am 9. Januar 2021